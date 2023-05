Con l’arrivo della bella stagione e delle temperature un po’ più alte è vero che arrivano tanti bei fiori e giornate in cui stare fuori, ma iniziano ad esserci molti più insetti. Sarà capitato a tutti di affacciarsi sul balcone e trovare dei piccoli ragnetti rossi camminare su tutto il pavimento e muro. Sono veramente fastidiosi, anche perché si rischia di schiacciarli con molta facilità e sporcano anche i vestiti. Come possiamo toglierli?

Perché ci sono

I ragnetti rossi sono degli acari, dunque “nascono e si riproducono in ambienti con la polvere”. Non sono pericolosi per la salute dell’uomo, l’unica cosa come dicevamo prima è che se schiacciati rilasciano questo colore che può macchiare non solo gli abiti ma anche pareti e altro.La loro presenza potrebbe essere più pericolosa per le piante, perché andrebbero a infestarle di larve ed escrementi per nutrirsi. Di conseguenza la pianta potrebbe seccarsi.

Come eliminare i ragnetti rossi dal balcone e muri di casa per non sporcare i vestiti

Come andare a rimuoverli o comunque allontanarli. L’utilizzo di eventuali insetticidi, procedendo così con la disinfestazione, è del tutto inutile. Sarebbe meglio dunque ricorrere a dei metodi più pratici.

Predatori naturali

Ebbene si, per riuscire ad allontanare questi fastidiosi insetti uno dei metodi più efficaci è quello di comprare dei predatori naturali, che aiuterebbero a farli scomparire. Uno dei predatori che potrebbero esserci d’aiuto è proprio la coccinella. Mettere delle coccinelle nella zona dove crescono e camminano i ragnetti rossi è un ottimo consiglio.

Umidità

Essendo degli acari crescono prevalentemente in zone del tutto secche. Ciò che possiamo fare quindi è andare a creare un ambiente umido, capace di allontanarli e non favorire la loro proliferazione, Basterà quindi bagnare con un po’ di acqua la zona dove si trovano, che sia un balcone o anche ambienti esterni.

Sostanze naturali

Anche gli alimenti possono aiutarci in questo senso. Esistono infatti degli insetticidi naturali, come ad esempio l’aglio e il rosmarino. Per quanto riguarda l’aglio bisognerà metterne qualche spicchio in mezzo litro di acqua bollente. Dopo che l’acqua si è raffreddata si andrà a spruzzare nella zona interessata. Per quanto riguarda il rosmarino invece ci servirà l’olio essenziale. Si andrà a sciogliere nell’acqua e andrà a svolgere la stessa funzione dell’aglio. Si può in alternativa anche piantare un rametto di rosmarino direttamente dove crescono maggiormente i ragnetti rossi. Questi sarebbero i metodi più pratici su come eliminare i ragnetti rossi in casa e non.