Non dovrai più comprare la menta al supermercato grazie a questo trucchetto per moltiplicarla all’infinito

Orto e giardino rigogliosi sono una soddisfazione per i sensi e spesso anche per il cuore. Non è un caso che i designer utilizzino sempre più il verde come completamento dei loro progetti migliori.

Anche noi ne dovremmo approfittare per personalizzare i nostri spazi domestici, possibilmente senza spenderci un patromonio. Un ottimo metodo è partire da quelle piantine aromatiche aggraziate che con poco possono colorare e diffondersi. Ciascuna di queste piante ha i suoi segreti. Il basilico ad esempio non sopporta il metodo in cui normalmente tutti strappano le foglie e che le fa rovinare.

La cosa positiva è che anziché dover spendere per tante piante, in certi casi basta semplicemente comprarne una e poi farla moltiplicare. Non dovrai più comprare la menta al supermercato grazie a questo metodo semplicissimo per moltiplicarla a piacimento. Vediamo come.

Basta poca pazienza per avere un balcone strabordante

Il segreto sta nella corretta moltiplicazione per talea di questa. Basta seguire qualche semplice metodo per farla crescere rigogliosa e per poterla utilizzare nel nostro balcone su vaso o in giardino a nostro piacimento. Il segreto sta nel tagliare dall’apice di una piantina un ramoscello di una lunghezza di almeno 10 centimetri.

Rimuoviamo ora le due foglioline inferiori, mantenendo semplicemente le due o tre alle estremità superiori. Questo farà concentrare la crescita evitando di disperdere elementi nutritivi preziosi. Prendiamo ora un alto bicchiere di vetro e colmiamolo di acqua fresca, inserendo il nostro piccolo ramoscello.

Basterà attendere un periodo che va dai 7 ai 10 giorni per vedere sviluppare sul fondo del ramoscello delle radici. È questo il momento giusto per piantare la nuova menta. Prendiamo allora un vaso della dimensione di circa un litro: versiamo in primo luogo un consistente strato di palline di argilla nel fondo. Queste servono a proteggere le radici dal marciume visto che evitano l’effetto di ristagno idrico particolarmente insidioso per la menta. Al di sopra dell’argilla colmiamo lo spazio rimanente con terra fresca. Possiamo ora effettuare il trapianto: nel giro di poco tempo le radici attecchiranno, e la pianta inizierà una nuova fase di crescita. Basta dedicare per ciascun vaso, un ramoscello, per vedere nel giro di alcuni mesi un numero esponenziale di piante di menta.

La menta è anche una pianta che cresce in volume. Per questo nel giro di alcuni mesi potrebbe non essere più sufficiente il vasetto. Potremo allora impiantare la nostra menta in un vaso ancora più grande da 10 litri. Nel giro di un anno, se avremo pazienza, potremmo letteralmente aver fatto nascere un giardino di profumatissima e rigogliosa menta. Basterà rimuovere di tanto in tanto i rami superiori per garantire una crescita moderata. Non faremo del male alla nostra pianta, anche perché questi rami cresceranno nuovamente.

Gli impieghi maggiormente soddisfacenti non riguardano solamente la preparazione di bevande e ricette rinfrescanti (quali una limonata con la menta, oppure il condimento per insalate e cereali). Ma potremmo addirittura nel giro di poco creare un delicato liquore dal colore e dall’aroma inconfondibile.

