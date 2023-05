Gli esercizi da fare e i consigli per far passare il dolore alla cervicale-proiezionidiborsa.it

Con l’umidità sia invernale che estiva spesso si sentono molto di più alcuni acciacchi. In modo particolare una zona che viene colpita molte volte è proprio la cervicale.

Inizia con questo dolore intenso che può essere a volte anche invalidante. Oltre alle cure che dà il medico, ci sarebbero anche alcuni esercizi molto semplici da poter fare a casa.

Perché viene il dolore

Il dolore della cervicale si concentra più o meno dietro il collo e si può irradiare anche sulle spalle e in altre parti del corpo. Può dipendere da diverse caratteristiche, come ad esempio:

stress;

posture scorrette;

colpi di freddo;

traumi;

altre problematiche.

Dunque quando si sospetta di soffrire di dolore alla cervicale è bene andare subito da un medico in modo da poterne capire la causa.

I sintomi

I sintomi possono essere molto fastidiosi. Infatti si avverte come una sorta di irrigidimento del collo, tanto da non riuscire a girarlo. Può portare anche un fastidioso mal di testa e nausea. Può essere accompagnata anche da sintomi come vertigini e disturbi alla vista o all’udito. In casi un po’ più gravi si può irradiare anche fino al polso e alla mano.

Gli esercizi da fare e i consigli per far passare il dolore alla cervicale subito

Dunque abbiamo capito che è davvero un dolore fastidioso quando viene. Bisogna così cercare una soluzione molto veloce, in modo da poter stare meglio in poco tempo. Esistono alcuni rimedi, consigli, possiamo dire anche fai da te.

Cosa fare

Una delle cose che viene spesso consigliata è quella di mettere qualcosa di caldo al collo. Il collo non dovrà prendere correnti d’aria, perché potrebbe peggiorare il tutto. Va bene un fazzoletto bagnato con un po’ di acqua calda oppure la borsa dell’acqua calda stessa. Anche la scelta del cuscino ne va della nostra salute. Bisognerà farsi consigliare da qualcuno di specializzato in modo da acquistare un buon prodotto.

Ci sono alcuni esercizi che si possono fare. Bisognerà stare seduti con la schiena diritta, con le mani sulle cosce. Il primo esercizio è quello di piegare la testa verso la spalla per circa 10 volte. Ogni esercizio dovrà essere svolto con molta calma. La stessa cosa va ripetuta però portando la testa in avanti e indietro. Bisognerà stare molto attenti perché può essere che si accusino ancora di più le vertigini. Un altro esercizio è di ruotare lentamente il capo. Il pilates può essere molto d’aiuto in questi casi se fatto bene e con esperti. Questi sarebbero gli esercizi da fare e i consigli più utili.