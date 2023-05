Migliore caraffa filtrante in commercio: i test di Altroconsumo sui nuovi modelli

Dopo un miglioramento delle prestazioni, Altroconsumo ha deciso di condurre altri test per trovare la migliore caraffa filtrante in commercio. Scopriamo in che cosa è migliorato il prodotto e come scegliere quello di maggiore qualità.

La caraffa filtrante è uno strumento che serve per raccogliere acqua corrente e filtrarla attraverso un apposito filtro presente al suo interno. Il filtro elimina le sostanze dannose come il calcare e rende l’acqua meno dura. È un ottimo aiuto per rendere l’acqua potabile ancora più sicura.

Nonostante ci sia ancora attivo un dibattito sull’effettivo lavoro svolto da questo prodotto, molte persone hanno trovato in questo un’ottima opportunità per risparmiare soldi e spazio. Utilizzare la caraffa invece di andare a prendere casse d’acqua al supermercato tutti i giorni è un buon vantaggio.

Ma qual è la migliore caraffa filtrante in commercio? C’è da considerare un aspetto: nel corso degli ultimi anni questi prodotti hanno subito un grande miglioramento delle prestazioni per andare incontro a tutti gli eventuali problemi o effettivi che potevano sorgere.

Ad esempio, sono stati aggiunti componenti organici nel filtro per evitare la formazione di batteri, i filtri non rilasciano più nitriti e si è cercato di ridurre il quantitativo di ammonio. La stessa Efsa ha assicurato ai consumatori che non ci sono quantità pericolose per la nostra salute.

Vari tipi di prodotti in vendita e accortezze da seguire

Questo prodotto non può avere molte differenze tra un marchio e l’altro. Ciò che cambia sono la capacità e il tipo di filtro. In particolare, ad oggi, sono disponibili due tipi di filtraggio:

filtri a carboni attivi: i carboni attivi assorbono le potenziali sostanze nocive; filtri con resina a scambio ionico: qui avviene uno scambio, ovvero le sostanze dannose vengono trasformate in sostanze innocue.

Naturalmente, ogni persona farà l’acquisto migliore a seconda delle proprie esigenze. Ad ogni modo, ci sono una serie di accorgimenti che occorre tenere bene a mente nell’utilizzo di questo prodotto:

usare la caraffa solo ed esclusivamente su acqua potabile : la caraffa migliora la qualità dell’acqua, ma se non è potabile rimarrà così anche dopo il filtraggio;

: la caraffa migliora la qualità dell’acqua, ma se non è potabile rimarrà così anche dopo il filtraggio; cambiare l’acqua filtrata ogni 24 ore : così non si rischia la presenza di batteri;

: così non si rischia la presenza di batteri; lavare regolarmente la caraffa all’interno;

la caraffa all’interno; cambiare regolarmente il filtro rispettando le istruzioni.

Perché la caraffa possa funzionare al meglio occorre una corretta e costante manutenzione.

Migliore caraffa filtrante in commercio: la classifica di Altroconsumo

L’associazione per i consumatori ha svolto una nuova e recente ricerca sui prodotti disponibili dopo il miglioramento delle prestazioni. Nei prodotti presi in considerazione non c’è stato nessun elemento bocciato o di scarsa qualità.

Tuttavia, ecco la classifica delle migliori 3 caraffe filtranti disponibili secondo i test di laboratorio:

MAUNAWAI KINI (90 euro);

(90 euro); FILL&ENJOI BRITA (24 euro);

(24 euro); ORIA ACQUA OPTIMA (29 euro).

Nella fascia media troviamo: BODYFORM, AQUAPRO WESSPER, PENGUIN BWT e VIVIVERDE COOP. In queste è stata registrata una non sufficiente eliminazione dei cloriti.