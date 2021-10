Il giacchetto di pelle quest’anno ha avuto decisamente vita breve. Il primo vero freddo è arrivato da un giorno all’altro, trovandoci del tutto impreparati.

Probabilmente molti di noi si saranno ritrovati a tirar fuori felpe, cappotti e maglioni ancora con gran parte del cambio stagione da completare.

Eppure, anche quest’anno loro sono sempre lì: i fastidiosissimi pallini di lana e di cotone che si formano sui nostri capi.

Un “fenomeno” piuttosto comune, anche con i capi di miglior qualità, dovuto principalmente all’utilizzo, all’usura e a qualche cattiva abitudine di lavaggio e asciugatura.

In ogni caso si tratta di un problema che può far apparire trasandato e malconcio anche il più costoso e recente dei nostri acquisti.

Come liberarsene?

Prima di scoprire qual è l’oggetto che può aiutarci in questa impresa scopriamo quali errori commettiamo e che favoriscono la comparsa degli odiati pallini.

Come eliminare i fastidiosi pallini da maglioni e cappotti con un oggetto che molti hanno in cucina

Il primo errore riguarda il lavaggio, sarebbe da preferire infatti quello a mano, e la temperatura dell’acqua che deve essere sempre intorno ai 30/35 gradi.

Anche l’utilizzo di particolari detersivi non è necessario, può bastare il classico e delicatissimo sapone di Marsiglia.

Da non sottovalutare anche la disposizione nell’armadio.

Il modo migliore di riporre capi che tendono all’infeltrimento, infatti, è al rovescio e, se possibile, non a contatto con altri tessuti.

Arrivando ai metodi per mettere a nuovo i nostri vestiti coperti di pallini, ce ne sono tanti più o meno conosciuti e affidabili.

Il più famoso è sicuramente quello della lametta.

Tutt’altro che sicuro soprattutto quando abbiamo tra le mani un capo di un certo valore.

Il rischio è infatti quello di essere poco delicati e causare danni permanenti al tessuto.

Cosa utilizzare tranquillamente e come

Vediamo dunque come eliminare i fastidiosi pallini di lana da maglioni e cappotti con un oggetto che molti hanno in cucina.

Stiamo parlando dei guanti in gomma pesante, utilizzati da tanti per lavare i piatti o per le pulizie di tutti i giorni.

Sembra assurdo eppure funziona davvero, grazie ad un semplice fenomeno scientifico.

Il guanto in gomma, infatti, se strofinato sul tessuto, produrrà un effetto elettrostatico che farà sì che ogni pallino o pelo rimanga attaccato.

Alcuni consigliano in alternativa di utilizzare del nastro adesivo per pacchi da attaccare e staccare tirando via il superfluo.

Altri ancora propongono di adoperare una spugna nuova dalla parte ruvida per grattare via i pallini.

Come abbiamo già sottolineato, potrebbe trattarsi di metodi buoni ma sicuramente rischiosi.

Quello proposto è invece un metodo efficace e delicato che rispetto ad altri può assicurare lunga vita ai nostri capi preferiti.

Approfondimento

