La torta che presentiamo oggi è buonissima e facile da preparare. Inoltre questa ricetta prevede poco zucchero perché la dolcezza verrà apportata dai cachi maturi di stagione. Questi li ritroviamo, infatti, tra gli ingredienti e doneranno alla torta una consistenza davvero unica e irripetibile.

Nulla da eccepire, questa è la torta regina dell’autunno per fare colazione o chiudere un pasto con un gusto vellutato.

Vediamo cosa occorre per questa torta

Ingredienti:

250 gr di farina tipo 1;

150 ml di latte di mandorla (lo ritroviamo anche in questa ricetta della ciambella al cioccolato);

100 gr di zucchero;

3 cachi maturi;

3 uova;

4 cucchiai di olio di semi;

1 limone;

1 bustina di lievito per dolci;

1 baccello di vaniglia;

1 cucchiaino di zucchero a velo e cannella.

Preparare il composto della nostra torta che sarà come velluto

Prima di tutto passiamo nel mixer la polpa matura dei cachi, poi setacciamo la farina e il lievito per dolci.

Con il coltello, separiamo i semi di vaniglia da baccello e trasferiamoli in una ciotola capiente.

A parte, montiamo gli albumi delle 3 uova a neve ferma. Nella ciotola, con i semi di vaniglia, versiamo i tuorli che lavoreremo con lo zucchero, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A questo punto inglobiamo l’olio e poi il latte, continuando a sbattere con la frusta.

Aggiungiamo ora la farina e il lievito setacciati e la buccia grattugiata di un limone, poi il composto di polpa di cachi. Infine inglobiamo gli albumi montati a neve molto lentamente, un po’ per volta, con movimenti regolari, procedendo dal basso verso l’alto.

Trasferiamo il composto in una tortiera di circa 20 cm di diametro, precedentemente imburrata e infarinata o foderata con carta forno.

Inforniamo la torta in forno preriscaldato a 170 gradi per circa 60 minuti. Sformiamo il dolce solo quando sarà intiepidito e decoriamolo con zucchero a velo e cannella.

Si tratta, dunque, di una delizia perfetta per il mattino, magari accompagnata con una spremuta d’arancia. È ottima anche mentre si sorseggia un tè o una tisana in questi tipici pomeriggi autunnali, più bui e freschi.

L’ingrediente segreto di stagione che fa tanto bene

I cachi sono una miniera di vitamine (C, E, A, K) e sali minerali, in particolare potassio e magnesio). Contengono anche catechine con proprietà antiemorraggiche, antinfiammatorie e antinfettive. Questi frutti, infine, sarebbero ideali per combattere i radicali liberi e per la buona salute sia dell’intestino che del sistema cardiovascolare.

Un modo salutare di consumarli potrebbe essere quello di abbinarli allo yogurt, come colazione mattutina. Aiuterebbero a contrastare stanchezza e stress psico-fisico, tipici del cambio di stagione.

