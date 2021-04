Chiunque di noi sarebbe portato a dire che l’oggetto più sporco di tutta la casa sia il water, o al massimo la ciotola dei nostri animali domestici. Ma gli studi ci dicono che non è così. Quel che più impressiona è che si tratta di un oggetto che teniamo a stretto contatto con ciò che mangiamo. Ecco perché è una questione di vitale importanza saperlo igienizzare a dovere. Il quantitativo di germi trovato su di esso, infatti, è sufficiente a causare malattie. Vediamo allora come eliminare facilmente il 99,99% dei batteri da questo utensile da cucina che è anche l’oggetto più sporco di tutta casa.

Nessuno lo direbbe, ma è lui l’oggetto più sporco

Contro ogni pronostico, è la spugna per i piatti l’oggetto con la più alta concentrazione batterica di casa. Questo è dovuto al fatto che tendiamo a usare la spugna a lungo. Così, essa trattiene un gran quantitativo di batteri. Inoltre, a causa della sua umidità e della sua consistenza, la spugna è anche un terreno fertile per la proliferazione di funghi e muffe, le cui spore possono essere alquanto pericolose. Ma degli scienziati hanno condotto una ricerca per capire qual è il modo migliore per abbattere la quasi totalità dei batteri presenti sulla spugna. Il risultato è sorprendente.

Come eliminare facilmente il 99,99% dei batteri da questo utensile da cucina che è anche l’oggetto più sporco di tutta casa

Gli scienziati hanno sottoposto delle spugne usate a quattro tipi diversi di trattamento. Le hanno imbevute in una soluzione di candeggina al 10%, le hanno immerse in succo di limone e acqua deionizzata, le hanno messe in lavastoviglie con ciclo di asciugatura e le hanno messe per un minuto in microonde. Ebbene, i primi tre trattamenti hanno eliminato dal 37% all’87% dei batteri, non un numero sufficiente per scongiurare rischi di malattie. Il microonde invece ha eliminato quasi la totalità dei batteri, il 99,99%, in un solo minuto. Per questo, di tanto in tanto, ripassiamo la spugna nel microonde.