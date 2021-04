Ecco l’ingrediente segreto che nessuno si aspetterebbe mai per guarnire le torte in modo croccante e curioso.

Ci sono certi ingredienti che sembrano poco utili, ma invece sono versatili e trasversali. Spesso sono quelli più semplici ad avere queste prerogative. Il pangrattato è uno di questi.

Solitamente si usa soltanto per friggere, invece può avere moltissimi utilizzi.

Nessuno direbbe mai che si può usare anche in pasticceria.

Invece è proprio così.

Come fare

Usare il pangrattato per rendere croccante la superficie di una torta, è molto semplice.

Basta spolverarlo sopra all’impasto, prima di infornare, aggiungendo zucchero e olio di semi di girasole.

Questo trucchetto creerà una guarnizione esterna dolce e croccante, dalla consistenza molto piacevole.

Se si sta realizzando una torta a pasta soffice, una classica torta di mele o un ciambellone al limone, questo accorgimento sarà un vero tocco di stile.

Risultato

Chiunque lo proverà non potrà più farne a meno.

La croccantezza è una di quelle cose che rendono tutto più appetitoso.

Anche le torte morbide, anzi forse soprattutto.

Il pangrattato, unito all’olio e allo zucchero va a creare una sorta di glassa davvero gustosa.

Che tipologia di pangrattato usare

Per ottenere il miglior risultato è opportuno utilizzare un pangrattato macinato mediamente, non troppo fine da sembrare polvere, non troppo grosso da essere rustico.

Il pangrattato a macinatura media è perfetto.

Non deve sembrare pangrattato, perciò si deve scegliere quello che si amalgama perfettamente con lo zucchero e con l’olio di semi di girasole.

Suggerimento

Se si vuole rendere la nostra torta particolarmente sfiziosa, si può dare un’ultima spruzzata di pangrattato, zucchero e olio, 5 minuti prima che la torta sia pronta.

Basta alzare un po’ la temperatura del forno e il risultato è garantito.

Ecco l’ingrediente segreto che nessuno si aspetterebbe mai per guarnire le torte in modo croccante e curioso: il pangrattato, così semplice e così versatile.