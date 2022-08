Oltre alle vespe, anche i calabroni potrebbero aver deciso di girare intorno alla nostra casa. Questi insetti possono essere molto pericolosi se dovessimo venire punti. La vespa crabro, quello che chiamiamo calabrone, è tra i più diffusi in Italia. Ma anche altre due specie sono presenti sul territorio, Vespa orientalis e Vespa velutina. Questi insetti sono molto pericolosi non solo per l’uomo, ma anche per le api. A differenza delle vespe normali, calabroni sono più difficili da eradicare. Per tenere lontano alcuni insetti possiamo utilizzare dei rimedi completamente naturali. Un esempio sono le piante aromatiche, che in alcuni casi sono ottimi repellenti per zanzare e mosche. Ma quando si tratta di calabroni, i rimedi naturali potrebbero non bastare.

Ecco una trappola per liberarsi dei calabroni e come stanare il nido

Se il nido di calabroni è nei paraggi, possiamo sfruttare qualche trucco per tenerli lontano. Ad esempio, alcuni odori risultano molto irritanti anche per i calabroni, come l’aglio o il caffè. Possiamo spargerli intorno al luogo in cui di solito li avvistiamo e difficilmente torneranno. Oppure combinare rimedi naturali con dei dissuasori ad ultrasuoni che emanano frequenze per loro fastidiose. Si tratta di frequenze non udibili per l’orecchio umano, quindi non dobbiamo preoccuparci. Altrimenti, un ottimo modo per tenerli lontano e posizionare un finto nido di vespe, facile da reperire. I calabroni penseranno che c’è già un nido non loro e si terranno alla larga.

Una trappola utile e consigli per trovare il nido

Una delle trappole che sembra funzionare meglio per calabroni, ma anche per le vespe è questa. Creiamo un contenitore con una bottiglia di plastica tagliata a metà. Inseriamo la metà con il collo di bottiglia al rovescio nella base. Dopodiché riempiamo la bottiglia con la birra e qualche cucchiaio di zucchero. Questo composto attirerà i calabroni che rimarranno intrappolati all’interno. Attenzione però, i calabroni ci mettono più tempo per morire, quindi non tocchiamo la trappola per almeno 12 ore.

Se vediamo che gli esemplari di calabrone sono davvero molti, più di due o tre, il nido potrebbe essere vicino. Controlliamo le intercapedini di tettoie, le tegole o eventuali crepe lungo i muri. È proprio qui che si rifugiano e creano il loro nido, nascosto alla vista. In genere in prossimità di bidoni o luoghi in cui ci sono scarti alimentari, ad esempio. Se dovessimo trovarlo, agiamo di notte e utilizziamo un disinfestante schiumogeno per sigillare la crepa. Questo ucciderà i calabroni e sigillerà l’ingresso al nido, mentre le trappole uccideranno i calabroni rimasti.

Insomma, ecco una trappola per liberarsi dei calabroni facile da fare e davvero efficace. In ogni caso, dopo aver trovato il nido facciamo molta attenzione. In alcuni casi possiamo agire da soli, ma sarebbe meglio contattare i Vigili del Fuoco. Come succede per altri insetti come le vespe, loro sapranno occuparsene nel modo giusto. Così eviteremo di rischiare di farci pungere e rischiare di farci davvero male

