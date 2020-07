Una delle cose più fastidiose d’estate sono sicuramente gli insetti. In questo periodo dell’anno questi piccoli animali non ci lasciano mai stare. Sempre presenti fuori e dentro casa, questa è un po’ la loro stagione. Ed ecco che ce li ritroviamo sul pavimento, poi sulla cucina, in bagno e chi più ne ha più ne metta. Finché però rimane solo un fastidio, possiamo sopportarlo. Ma quando vediamo delle vespe fare un nido in casa nostra? Lì la situazione prende tutta un’altra piega. Non si parla più di fastidio, ma di poca sicurezza. Dunque, avete un nido di vespe in casa? Ecco come eliminarlo con rimedi naturali.

Insetticida naturale

Il primo rimedio naturale che vi proponiamo è un insetticida fatto da voi. Dimenticate le sostanze chimiche! Quelle fanno male alla salute. Vi basterà prendere 500 ml di acqua e 30 gocce di olio essenziale di menta piperita. Mischiateli e metteteli in un flacone spray. Ora spruzzate il contenuto sul nido di vespe.

Come proteggersi quando lo si abbatte

Lo sguardo inorridito di quando si vede un nido di vespe sulla propria finestra è molto comune. Niente paura però. Armatevi di coraggio e seguite i nostri consigli. Appena notate un nido, cercate di abbatterlo. Proteggetevi con dei guanti. Cercate anche di coprire il viso! Avvicinate al nido un contenitore in vetro con dentro un pezzo di metallo in fase di combustione. Il fumo confonderà le vespe, che scapperanno! Quando saranno andate via, con una scopa abbattete il nido. Dovrete ripetere questa operazione diverse volte. Le vespe sono davvero ossi duri!

Come prevenire i nidi di vespe

Un trucco geniale per evitare che le vespe facciano il nido sulla nostra finestra è questo. Appendete davanti la vostra finestra un sacchetto di carta marrone o una lanterna. Le vespe crederanno che quello sia un nido! Dunque, andranno a crearsi una casa da qualche altra parte!

Quindi, se avete un nido di vespe in casa, ecco come eliminarlo con rimedi naturali. Attenzione però. Se il nido è grande e difficile da togliere, questi non basteranno. Sarà meglio chiedere l’aiuto dei Vigili del Fuoco. Risolveranno il problema in tutta sicurezza!