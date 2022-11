Borse da indossare per valorizzare fisico a pera, mela, clessidra e rettangolo

La borsa è un accessorio che non può mancare negli outfit femminili, unisce praticità e stile. In base all’occasione si utilizza una borsa più o meno capiente e vi si porta all’interno il necessario.

Sicuramente però vi sono degli oggetti da mettere sempre nella borsa e che non devono mancare.

Tra questi il portafoglio e i documenti, da avere sempre con sé. Non bisogna dimenticare poi il cellulare, le chiavi, i fazzoletti di carta e un assorbente. Altresì sarà utile inserirvi anche qualche trucco per ritocchi improvvisati del make up, nonché lo specchietto.

Di modelli di borse ne esistono davvero tanti. Bisognerà assicurarsi di avere una vasta scelta ma anche di saperle indossare nel modo migliore.

Ogni donna dovrebbe avere nel guardaroba un buon assortimento di borse. L’ideale sarebbe disporre di tanti modelli diversi e in tonalità differenti. Diciamo però che sarà sufficiente puntare sui colori must che si abbinano con facilità, quale nero, bianco e marrone. In particolare borse che non passano mai di moda sono quelle in pelle che si combinano un po’ a tutto. Possiamo mantenerle come nuove utilizzando del latte detergente per pulire la pelle e per togliere i graffi le stesse tecniche usate sulle scarpe.

Borse da indossare per valorizzare fisico a pera e non solo

Indispensabili nell’armadio almeno una pochette per le occasioni eleganti. Una shopper o altra borsa a tracolla comoda e capiente quale quella messenger o uno zainetto, da utilizzare per il lavoro. Per le uscite con le amiche invece una borsa dai manici corti, a bauletto e non solo. Di moda e intramontabili anche la frame dalla chiusura a scatto o la hobo, dalla forma a mezza luna.

La borsa contribuisce al look e all’ immagine, oltre ad abbinarla all’outfit ed evitare cadute di stile, bisognerà servirsene per esaltare la nostra figura.

In base alla fisicità sarebbe consigliato selezionare i modelli più adatti e capire come indossarli. Se il jeans giusto può aumentare i glutei e fare un bel lato b, la borsa giusta può farci apparire anche più magre e slanciate.

Spalle e vita strette, ma fianchi e gambe più prosperose, rappresentano il cosiddetto fisico a pera o a triangolo. Si può indossare una borsa comoda a tracolla ma non troppo lunga. Dovrà cadere al di sopra dei fianchi per non andare a sottolinearne la rotondità e bilanciare la figura. Quindi sì a una shopper di media misura sulla spalla ma non una messenger. Perfetta la hobo sulla spalla. Sì alle borse a bauletto e a mano, ma portate sull’avambraccio.

Per un fisico a triangolo invertito varrà la regola contraria. Questa silhouette ha le spalle più larghe rispetto ai fianchi, si potrà quindi indossare una tracolla lunga. Inoltre potrà essere anche abbastanza voluminosa, perché non andrà ad appesantire. Avendo la parte inferiore del corpo più esile, anche una borsa portata a mano sarà bene proporzionata.

Quale scegliere e come portarla

Il fisico a mela è tipico delle donne curvy che hanno fianchi, addome e seno dalle curve morbide. La prima regola per non penalizzare la propria fisicità è non portare la borsa a tracolla di traverso sul petto. Andrebbe infatti a evidenziare le forme e a stringerle, per tale motivo tale mossa la potranno fare solo le donne minute a livello addominale.

Sì alle borse lunghe portate sulla spalla ma di dimensioni contenute. Preferibile portarle al di sotto dei fianchi per allungare la figura. No alle mezze misure che rischiano di allargare busto e spalle. Le borse corte si potranno portare a mano o sull’avambraccio se si hanno braccia sottili.

Il fisico a clessidra ha un décolleté prosperoso, vita stretta e fianchi larghi. Dovrà evitare dunque la tracolla di traverso, ma potrà portare borse che vadano a cadere sul punto vita per sorrolinearlo. Quindi ottima scelta sono borse medie come le shopper o altre dalle forme più particolari e voluminose, quale a secchiello. Ideale anche una borsa da portare sull’avambraccio, perché parallela alla vita, ma non vi sono divieti per il portarla a mano.

La bodyshape a rettangolo è stretta e ha le medesime proporzioni tra busto e fianchi. Per non appiattirla, si potrà puntare su una borsa portata di traverso. Raccomandabile preferire borse dalle forme rotondeggianti e non lunghe se portate in spalla.

La pochette si adatta a qualunque fisico, a patto di non indossarla sotto il braccio. Ugualmente anche lo zaino, ma in caso di spalle larghe sarà bene sceglierlo dotato di cinghie sottili.

Sono queste quindi le borse da indossare per valorizzare fisico a pera e tutte le altre forme.