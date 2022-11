I primi nove mesi del 2022 sono stati da record per Piaggio che ha registrato i seguenti numeri:

ricavi netti consolidati pari a 1.626,9 milioni di euro, il dato più alto registrato nel periodo e in crescita del 23,3% rispetto ai 1.319,2 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021;

EBITDA a 236,7 milioni di euro, il miglior risultato riportato nei nove mesi, in progresso del 22,7% rispetto ai 192,9 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021;

utile netto positivo di 70,9 milioni di euro, il valore più alto mai raggiunto nel periodo, e in crescita del 37,4% rispetto ai 51,6 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021;

indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2022 risulta pari a 369,9 milioni di euro, in miglioramento di 10,4 milioni rispetto ai 380,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021.

Con questi numeri, quindi, non è troppo ottimistico dire che siamo in presenza in un titolo azionario dalle eccezionali potenzialità. Soprattutto se si pensa che questi risultati sono stati ottenuti in un periodo di crisi. Forse, però, le due cose non sono scorrelate. Proprio a causa del caro benzina, le persone preferiscono mezzi di locomozione alternativi alle auto. Anche perché per comprare l’auto elettrica con gli incentivi ci sono poche luci e molte ombre.

Ovviamente di questi risultati eccezionali ha anche approfittato la holding che controllo Piaggio, IMMSI.

Un titolo azionario dalle eccezionali potenzialità: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 1 novembre a quota 2,616 euro, in rialzo dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

Nel medio/lungo periodo il titolo ha davanti a se’ interessanti prospettive di crescita. Come si vede dal grafico, infatti, nelle ultime due settimane le quotazioni hanno rotto e superato il I obiettivo di prezzo in area 2,482 euro. Al momento, quindi, ci sono tutte le condizioni per il raggiungimento dell’obiettivo successivo in area 2,92 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 3,358 euro (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,482 euro potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista. In questo caso ci sarebbe la possibilità che le quotazioni possano tornare in area 2 euro.