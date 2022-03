Ci si lamenta, spesso a ragione, per il costo dei detersivi. Del resto, l’igiene è importante e avere una casa pulita e igienizzata è questione di decoro e salute. È indubbio, però, che nel carrello della spesa i detersivi abbiano un discreto peso economico che finisce, inevitabilmente, per influire sulle nostre tasche.

Che fare? Rinunciare alla pulizia? Ovviamente, no. Allora, potremmo cercare di trovare delle alternative valide, capaci, con quello che abbiamo in casa, di sostituirsi ai detersivi specifici. Sembra incredibile, ma non dovremo più comprare il detersivo per lavare i pavimenti grazie a dei consigli della nonna fai da te. Dal rendimento soddisfacente e, soprattutto, capaci di farci risparmiare non pochi soldi.

Aceto e sapone di Marsiglia potrebbero essere dei nostri grandi alleati

I microbi sono sempre all’ordine del giorno ed è, perciò, importante tenere i pavimenti puliti. Possiamo farlo senza detersivo? La risposta sembrerebbe di sì, grazie ai consigli della nonna. Per ottenere un effetto brillante, dovremmo seguire questo metodo. In pratica, il nostro alleato sarà l’aceto bianco, quello che si acquista, con una spesa minima, anche al supermercato. È perfetto per le sue qualità antibatteriche, permettendoci di dare una pulita a fondo efficace. Anche in caso di unto e incrostazioni

Come dovremo procedere? Prendiamo un secchio di acqua calda. A questo punto, versiamo un bel bicchiere del nostro aceto bianco e mescoliamo. Ora, aggiungiamo tre cucchiai di bicarbonato di sodio e misceliamo bene i nostri tre ingredienti. Non spaventiamoci se, improvvisamente, vedremo della schiuma effervescente. È normale che la reazione sia questa. Quando questo effetto “scenografico” sarà esaurito, potremo procedere al lavaggio del nostro pavimento. Basterà passare una volta e senza risciacquare.

Non dovremo più comprare il detersivo per lavare i pavimenti grazie a questi consigli della nonna che ci faranno risparmiare non pochi soldi

Un secondo sistema, leggermente diverso, prevede ancora il classico secchio pieno di acqua calda. Questa volta, dovremo aggiungere solo mezzo bicchiere di aceto bianco e 3 gocce, non di più, di sapone per i piatti. Una ricetta che è utile anche per sgrassare. Se abbiamo pavimenti in granito o marmo, allora potremmo provare questa formula. Un secchio di acqua calda, tre cucchiaini di bicarbonato di sodio, 5 cucchiai grandi di alcol denaturato, un pezzetto di sapone di Marsiglia.

Per quelli in ceramica, dovremo mischiare, all’acqua, uguale quantitativo di alcol e aceto bianco (5 cucchiai), oltre al pezzetto di sapone di Marsiglia. Volendo, possiamo aggiungere anche delle gocce di olio essenziale al limone, per dare un buon profumo al nostro pavimento. Il tutto, risparmiando ed igienizzando.