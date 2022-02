Come difendersi dal cane del vicino che abbaia, dalla televisione alta, dagli schiamazzi e cantieri nel condominio

Tra i comportamenti più odiati dai vicini di casa ci sono sicuramente gli schiamazzi e la confusione. Soprattutto quando schiamazzi e disturbi di vario genere avvengono in orari in cui si sta lavorando oppure riposando dopo una faticosa giornata. Questo tipo di disturbi può provenire dalle fonti più variegate.

Da un vicino con un cane rumoroso oppure dall’ascolto della televisione con un volume molto alto. Da dei cantieri vicino casa o sul posto di lavoro, in cui i trapani funzionano incessantemente per tutta la giornata.

Oppure ancora dal bar sottocasa la cui clientela giovane schiamazza tutta la notte. Quest’ultimo problema per i residenti spessissimo si riscontra nei centri storici. Sicuramente bisogna dire che la vita in società ed in città, e dunque condivisa con un grande numero di persone, non può essere insonorizzata. Nel senso che una certa quota di rumori fastidiosi fa parte della vita in città e non può essere in alcun modo eliminata. Dunque c’è una soglia di tollerabilità generale del rumore e delle immissioni esterne di cui nessuno può legittimamente lamentarsi o fondarvi una richiesta di risarcimento. Come difendersi dal cane del vicino che abbaia, dalla televisione alta, dagli schiamazzi e da tutti quei comportamenti che diventano intollerabili?

Multa salata per chi disturba le occupazioni ed il riposo delle persone

D’altra parte, però, rumori, schiamazzi e disturbi di vario genere devono, comunque, tenersi sotto questa soglia di tollerabilità. Altrimenti si crea un vero e proprio danno, che può rilevare sia in sede civile che penale. Oltre a questo il danneggiato può anche chiedere la sospensione e la eliminazione degli schiamazzi e dei disturbi che superino la soglia di tollerabilità.

Interessante a questo proposito la sentenza 4342 del 8 febbraio 2022 della Corte di Cassazione. I giudici hanno confermato la condanna all’ammenda di 300 euro per i proprietari di una palestra collocata all’interno di un complesso residenziale. Infatti la palestra, durante le sue attività, produceva, attraverso le sue apparecchiature, dei forti rumori e dunque un forte disturbo per gli abitanti del complesso residenziale.

Come difendersi dal cane del vicino che abbaia, dalla televisione alta, dagli schiamazzi e cantieri nel condominio

La Cassazione nel condannare la palestra e bloccare l’emissione di quei suoni molto forti ha spiegato come gli schiamazzi e il disturbo non devono superare la soglia della normale tollerabilità. Altrimenti non si va solo a creare un danno risarcibile in danno ai vicini ma, si rischia anche nell’incorrere in sanzioni penali. Infatti, esiste il reato dell’articolo 659 codice penale rubricato disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Questo prevede una multa salata per chi con schiamazzi disturba le persone nelle loro varie attività quotidiane. Occorre, allora, fare molta attenzione ai rumori che produciamo, sia in casa che per lavoro, perché possono essere veramente pericolosi per il nostro portafoglio. Possono costarci, infatti, risarcimenti civili e sanzioni penali, ove superino la soglia di normale tollerabilità che esiste nella vita associata in città.