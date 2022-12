Incredibile se ti trasferisci da pensionato in questa isola quante zone bellissime puoi scegliere

Sempre più numerosi i pensionati in fuga dall’Italia. Colpa della pensione troppo bassa, del costo della vita troppo alto e della tassazione che erode l’assegno mensile. E poi ci sono paradisi bellissimi in cui trasferirsi da over 65 in cui vivere il resto della propria vita in serenità. E la Grecia è una di questi. Offre una scelta di zone e mete strabilianti che vi illustreremo in questo articolo.

Anche se ultimamente il costo della vita in Grecia è un po’ aumentato, è ancora più conveniente che in Italia. Ma c’è da mettere in conto che la tassazione per i pensionati italiani che si trasferiscono in questa isola è del 7%. Contro il 23% minimo che si paga in Italia. Oltre, quindi, al costo della vita più basso, si potrà contare su una pensione mensile decisamente più alta. Grazie ad un risparmio fiscale davvero non indifferente. Ma è incredibile se ti trasferisci da pensionato in Grecia quante sono le mete meravigliose tra cui puoi scegliere.

Il clima è più caldo che in Italia

La Grecia è uno dei Paesi con il clima migliore del mondo, molto meno rigido che in Italia. Tanto che nella maggior parte dei mesi invernali non serve un riparo per riscaldarsi. Ma poi vuoi mettere tra quanti posti incantevoli si può scegliere in cui vivere? Citiamone solo alcuni solo per capire.

In primo luogo c’è Atene, la capitale. Sicuramente non offre una vita tranquilla, essendo una grande città. E sicuramente qui troverete prezzi più alti sia per gli acquisti che per gli affitti. Ma se si vuole sfuggire dalla vita cittadina e si vuole una vita tranquilla si deve scegliere una delle tante meravigliose isole greche.

Quale isola scegliere?

Sono tutte bellissime, tutte circondate da un mare cristallino e bellissimo e tutte, più o meno con lo stesso clima. Se cerchi un costo della vita più economico sicuramente quelle che fanno per te sono Corfù e Cefalonia. Si trovano appartamenti in affitto a circa 300 euro al mese e a Cefalonia c’è una grande comunità italiana. Persone che si sono trasferite negli anni passati che hanno acquistato terreni per costruire la propria abitazione.

Se ami la tranquillità, i panorami mozzafiato e le acque cristalline non puoi che scegliere Zante. Una delle altre isole che attrae moltissimi pensionati esteri. Se, invece sei alla ricerca di spiagge mozzafiato la meta ideale è Creta. Qui ci sono le spiagge più belle del Mondo e si potrà godere di passeggiate lungomare anche quando l’isola non è presa d’assalto dai turisti.

Incredibile se ti trasferisci da pensionato in Grecia tra quanti posti scegliere dove vivere

Ma molti pensionati scelgono anche Rodi per l’ospitalità che vi trovano e perché, in ogni caso, è la Perla dell’Egeo. Se, invece, vuoi tentare di vivere il più a lungo possibile la meta ideale è Ikaria, famosa proprio per la longevità dei suoi abitanti. Qui i tumori sono molto rari e la vita è più lunga grazie all’alimentazione sana. Ma anche all’invidiabile qualità del sonno.

Infine, se sogni di mollare la vita frenetica per gettarti in una dimensione più slow e ritrovare stili di vita più antichi, la meta ideale è Tilos. Un’isola piccola e tranquilla del Mediterraneo.