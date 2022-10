Come devono essere i calzini da uomo e quali non si attaccano ai pantaloni

Non dovremmo dedicarci alla scelta delle calze solo quando si tratta di quelle da trekking, da calcio, da corsa o antiscivolo. I calzini da uomo si trovano in tantissime versioni e bisogna sapersi districare tra le tante offerte.

Ci sono uomini che amano indossare calzini particolari, magari un po’ eccentrici. Altri che badano al comfort che la calza offre. Altri ancora che cercano le calze più calde e di miglior qualità.

Come devono essere i calzini da uomo e che lunghezza possono avere

I calzini possono essere un ulteriore dettaglio per un outfit perfetto. La moda ed il buon gusto richiedono che la calza da uomo debba armonizzarsi con pantaloni e scarpe. Dunque l’abbinamento più prudente è quello che prevede calze di una tonalità simile al pantalone ed alla scarpa. Simile non significa uguale. Ci deve essere un leggero stacco tra i colori, optando per una nuance leggermente più chiara o più scura.

Per chi volesse fare delle scelte più eccentriche, è bene indossare calzini con colori in totale contrasto con scarpa e pantalone ma sempre con gusto. L’abbinamento deve comunque seguire un fil rouge e deve risultare la giusta cornice per un quadro gradevole. Gli eccessi sono sconsigliati, specialmente se ci si veste per un incontro di lavoro o per un’occasione formale.

Le migliori marche per calze da uomo

La qualità dei calzini è importante sia per l’occhio che per la gradevolezza nell’indossarli. Una calza confortevole tiene il piede caldo in inverno o fresco in estate, ha elastici che non stringono o che non fanno scendere il calzino. Tra le marche migliori possiamo segnalare Gallo, Burlington, Calzedonia, Happy Socks e Bleuforet. La scelta tra calza corta o lunga è pressoché indifferente. In entrambi i casi, infatti, sarà la lunghezza del pantalone a farla da padrone. Ciò significa che del calzino si deve comunque vedere solo qualche centimetro. Non si dovrebbe mai indossare un pantalone più corto con un calzino che non sia abbastanza lungo da non far intravedere l’elastico o, peggio, la gamba. L’eleganza passa anche da questi particolari. Per non sbagliare, dunque, si potrebbe optare sempre per i calzini che arrivano subito dopo il polpaccio.

Abbinare le calze con le scarpe

Per sapere come devono essere i calzini da uomo dovremo tenere in considerazione la scarpa da indossare. Se ci troviamo a calzare scarpe eleganti per un’occasione formale è d’obbligo scegliere una calza scura. Solitamente deve essere nera o al limite blu scuro o antracite. Non ci sarà spazio in questi casi per scelte più singolari. Il tessuto dovrà essere in filo di scozia, chiffon o seta. Questi materiali evitano anche che la calza aderisca al pantalone, creando quell’effetto antiestetico che obbliga a scrollare le gambe per sistemare l’abito. Se si indossano invece scarpe sportive o casual, sarà possibile optare per fantasie più evidenti e colorate. Se si va a fare sport è importante scegliere calze specifiche per la tipologia di attività svolta.

