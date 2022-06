Gli accessori giusti assicurano una vera e propria intimità e serenità in bagno: materiali naturali come cotone, lino o legno, splendidi tessuti, molta luce naturale e colori tenui, esaltano i sensi e donano una sensazione di benessere.

Quando tutti i colori sono coordinati, la calma visiva si trasmette anche alla propria anima. A volte bastano solo piccoli dettagli come fiori, saponi di qualità o un’immagine sul muro, per dare a questa stanza un tocco personale e originale.

Anche il proprio olfatto deve essere coccolato in bagno, usando profumi per ambienti discreti e piacevoli, delle candele o dei bastoncini che diffondono aromi. Questi metodi creano una sensazione di benessere. Ma scendiamo nei dettagli ed esaminiamo come decorare il proprio bagno donando un senso di benessere.

Come decorare le pareti in modo originale

Ci sono alcune cose da considerare quando si decorano le pareti di stanze umide come il bagno. In linea di principio, si consiglia, con la possibile eccezione di murales impermeabili e pellicole per piastrelle, di non attaccare la decorazione direttamente alla parete dove arrivano gli schizzi d’acqua.

Per dipingere le pareti del bagno si dovrebbe pensare di usare vernici resistenti all’umidità. Sarebbe utile chiedere maggiori informazioni ad uno specialista, poiché anche le vernici per ambienti umidi presentano degli svantaggi.

A parte questo, oggigiorno ci sono tantissimi modi per decorare le pareti del bagno: bellissimi specchi, murales in vetro acrilico, carta da parati in fibra di vetro, mensole eleganti e così via.

Come decorare il proprio bagno donando un senso di benessere e di allegria a questa stanza della casa

Anche delle piccole mensole a parete possono dare un tocco originale al proprio bagno. I piccoli ripiani a parete mettono nella giusta luce oggetti decorativi come vasi e diffusori di aromi, ma anche gli utensili per il trucco e allo stesso tempo fungono da elegante design per le pareti del bagno. I raccordi in ottone, inoltre, fanno brillare il bagno e attirano davvero l’attenzione.

Utilizzare il legno per arredare il bagno è un’ottima idea. Questo materiale, infatti, funge da soft focus perché irradia calore naturale ed è piacevole al tatto. Rovere, noce e legno di conifere sono particolarmente adatti per le zone umide perché sono naturalmente materiali antibatterici e idrorepellenti. L’acqua stagnante, però, dovrebbe essere accuratamente asciugata.

Un ulteriore metodo originale per donare un senso di benessere al proprio bagno sono le piante, i murales e le foto

Piante in bagno? Certo! Alcune piante vivono particolarmente bene nei bagni caldi e umidi e abbelliscono gli angoli vuoti. L’importante è che arrivi loro la luce del giorno, altrimenti appassiranno rapidamente. Pertanto, dovrebbero essere sempre vicine alla finestra. Solo alcune piante da interno hanno bisogno di penombra.

Esempi di piante ideali per il bagno sono:

i gigli della pace;

l’Aloe vera;

le orchidee;

il bambù della fortuna;

le piante grasse.

Ci sono tipi di murales impermeabili che possono essere utilizzati anche in ambienti umidi come il bagno. Chi non aspetterebbe con impazienza la doccia mattutina ogni giorno, guardando un murales spettacolare che mette di buonumore?

Anche le foto potrebbero trovare il loro posto in bagno. Le proprie foto preferite posizionate all’estremità della vasca o sopra il water creano un’atmosfera accogliente e familiare. Suggerimento: è meglio utilizzare cornici di dimensioni diverse, perché crea più varietà.

Lettura consigliata

Come arredare un piccolo bagno grazie a 15 consigli davvero utili per ottimizzare al meglio gli spazi con pochi soldi