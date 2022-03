Ci sono oggetti, anche molto semplici, che se realizzati con materiali raffinati, come il vetro, risultano di grande effetto scenico.

Per arredare casa con stile, infatti, non è sempre necessario ricorrere a suppellettili di design per riempire gli angoli vuoti delle stanze. A volte basta un colpo di genio per sistemare in modo originale e armonico elementi che sembrerebbero banali o inutili.

Per dare un effetto shabby, per esempio, basterà dipingere di bianco le vecchie damigiane o barattoli delle conserve, inserendo qualche dettaglio personalizzato.

Effettivamente, il riciclo creativo consiste proprio nel trasformare con fantasia le cose, che si tratti di maglioni e jeans dismessi o merletti e centrini della nonna conservati.

Come decorare e riempire i vasi di vetro trasparente alti e grandi per abbellire casa e renderla più accogliente

Quanti vasi di vetro, di varie forme, abbiamo conservato dentro gli armadietti di casa perché non sappiamo come sfruttarli? Sicuramente ne teniamo qualcuno per riporre i classici fiori, da esporre per profumare e colorare l’ambiente. Ma non è l’unico modo per ridare vita a questo bellissimo e sottovalutato oggetto d’arredamento.

Un modo molto fantasioso per reinventare questi vasi è usare le sagome di carta colorata, o adesivi, da applicare sulla faccia esterna. Mentre potremo riempire l’interno con dei sassolini colorati recuperati durante qualche passeggiata, più delle conchiglie di varie dimensioni, da esporre nella stanza da letto o nel salone di casa.

Un’idea divertente e del tutto originale è mettere dentro il contenitore dei piccoli bigliettini colorati piegati che contengano dei pensieri positivi o citazioni famose. Così ogni invitato potrà selezionarne uno e portarlo con sé come un ricordo simpatico. Per abbellirlo, poi, basterà inserire qualche nastro colorato o incollare dei glitter.

Mentre, se vogliamo posizionare il vaso nel bagno dell’appartamento, sarebbe ideale scegliere dei sali da bagno alla lavanda, o di altre profumazioni, che potremo utilizzare ogni volta.

Altre idee

Sicuramente l’arte del decoupage potrebbe essere un metodo alternativo, se stiamo pensando a come decorare e riempire i vasi di vetro con un tocco di creatività. In questo caso ci vorrà un poco di manualità per applicare il tessuto, ma il risultato sarà sbalorditivo.

Invece, se non sappiamo dove riporre i pot-pourri fatti in casa con essenze, fiori e foglie secche, il vaso sarà il perfetto contenitore per profumare in poche mosse.

Infine, un’altra alternativa è incollare dei cordoncini o spaghi particolari o colorati, avvolgendoli attorno per l’intera superfice o solo per metà. Se non sappiamo cosa mettere dentro usiamo della sabbia colorata o del sale grosso o dell’Himalaya, di grande effetto.