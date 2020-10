Quali sono i pro e i contro della scopa elettrica? La vita al tempo del coronavirus diventa ogni giorno più frenetica. Tra multitasking, smart working ed e-mail in arrivo a più non posso, non abbiamo più un attimo da dedicarci… figuriamoci mettere a posto casa! Grazie a Dio la tecnologia viene in nostro soccorso. Sta, infatti, diventando sempre più comune comprare una scopa elettrica. Per la pulizia della casa, in particolare, è sempre più diffusa l’abitudine di comprare una scopa elettrica. Ma è un investimento che vale la pena fare? Quali sono i vantaggi di questo elettrodomestico? Scopriamolo insieme analizzando i pro e i contro della scopa elettrica.

Sarà davvero una scelta sensata?

Per gli studenti fuori sede e per gli amanti della tradizione la domanda sorge spontanea: perché non continuare ad utilizzare la vecchia scopa e paletta? È pratica, costa poco e raggiunge il suo obiettivo. Sono due le ragioni per cui è meglio, invece, passare ad un modello elettrico.

Prima di tutto la scopa tradizionale non spazza tutto quanto lo sporco, lasciando ben il 20% dello stesso a svolazzare per casa. Questa circostanza vi costringerà a ripassare più volte la scopa ma soprattutto scatenerà un secondo effetto, gli starnuti. Che voi soffriate di allergie o semplicemente tendiate a tossire, la polvere rimarrà un nemico invincibile nelle vostre case. Al contrario, una scopa elettrica tenderà ad aspirare il 100% dello sporco, allontanando così da voi il rischio di reazioni allergeniche non desiderate e lasciando la vostra casa realmente pulita.

Aspirapolvere vs scopa elettrica

Ma allora perché non continuare ad utilizzare il solito aspirapolvere? I motivi principali sono tre: costo, peso e rumore prodotto dell’elettrodomestico. Per quanto, innegabilmente, un aspirapolvere pulisca meglio di una scopa elettrica, i costi di acquisto per un modello professionale arrivano fino a mille euro . Al confronto, una scopa elettrica ti costerà in media 150 euro, con punte di massima di 400 euro. Inoltre, il peso e il rumore prodotto da quest’ultima è decisamente minore rispetto alla sua controparte più tradizionale. Infine, l’aspirapolvere riesce a pulire anche i divani e gli angoli della casa che risultano inaccessibili alle moderne scope elettriche.

Per concludere, quali sono i pro e i contro della scopa elettrica? Se hai una piccola casa e l’età inizia a farsi sentire, meglio che punti su una scopa elettrica. Pratica, leggera e confortevole non ti tradirà mai. Ma non ti aspettare né il grado di pulizia né gli accessori di un’aspirapolvere. Infatti, nel caso tu abbia il tempo necessario a curare nei minimi dettagli la tua casa, quest’ultima scelta è sicuramente la migliore.