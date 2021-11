Donne e capelli: che connubio esplosivo! Da sempre, un rapporto altalenante tra amore e odio.

Quante donne sono passate dalla loro acconciatura abituale a qualche stravolgimento improvviso? D’altronde, anche questo fa parte del legame viscerale tra chioma e personalità.

Si dice che quando una donna è in procinto di procedere a cambiamenti importanti, in genere, comincia proprio dai capelli.

Dalla semplice spuntatina ai tagli più radicali, dal colore leggero alle sfumature più disparate, l’evoluzione parte dalla capigliatura. Non importa se abbiamo 20 o 50 anni, il parrucchiere diventa lo stylist del nostro umore, almeno per un giorno.

Dunque, capire quale taglio o colore è più adatto a noi sarà fondamentale per evitare colpi di testa di cui potremmo pentirci.

Consigli utili

Per quest’autunno-inverno, ecco qualche dritta per capire come portare i capelli a 40 e 50 anni al fine di apparire sempre ordinate in pochi minuti.

Chi, invece, non ha la possibilità o il tempo di farsi coccolare periodicamente dal parrucchiere, ecco alcuni trucchi velocissimi e pratici per nascondere la ricrescita e i capelli bianchi poco prima di uscire.

Come dare finalmente volume ai capelli anche più lisci e sottili partendo dalla radice con 3 semplicissimi trucchetti

Molto, spesso, il problema non è il taglio ma la piega. Difficile replicare l’asciugatura venuta fuori dalle abili mani del parrucchiere, soprattutto per chi ha i capelli sottili e molto lisci.

Di seguito, cercheremo di capire proprio questo. Ovvero, come dare finalmente volume ai capelli anche più lisci e sottili partendo dalla radice con 3 semplicissimi trucchetti. Talvolta, infatti, sono proprio le strategie più semplici a regalarci più soddisfazioni.

Per volumizzare i capelli in poche mosse, avevamo già svelato qualche trucchetto in un precedente articolo. Difatti, ecco i primi consigli su come dare volume ai capelli dalla radice in 5 minuti per averli subito leggerissimi come dal parrucchiere.

Chi combatte con i capelli molto lisci e che si appiattiscono sulla cute, ma vorrebbe creare un po’ di volume partendo dalla radice, potrebbe ricorrere a questi piccoli escamotage. Semplicissimi stratagemmi che possono tornare utili. Ad esempio, cambiare lato dei capelli durante l’asciugatura è un buon metodo per avere subito un effetto più voluminoso. Molto spesso, infatti, si tende a seguire la riga naturale dei capelli. Questo, però, appiattisce la chioma verso la cute. Oltre all’utilizzo del diffusore che dona più curve alla capigliatura, si consiglia di provvedere all’asciugatura a testa in giù anche senza diffusore. In questo modo, le radici si distenderanno di più verso l’alto e il volume sarà assicurato.

Infine, i classici bigodini sono un vero must have che tutte le donne dovrebbero avere. Inoltre, sono anche tornati di moda da qualche anno ed oggi anche le ragazze più giovani li adoperano per evitare il ferro arricciacapelli. Per una piega pronta in 5 minuti, avevamo già consigliato di usare i bigodini termici, ma anche i classici bigodini della nonna o della mamma garantiscono un risultato ottimale. Basterà ricordarsi di alzare i capelli partendo dalle radici e di porre il bigodino sotto i capelli.