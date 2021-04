Può capitare alle volte che il corpo si infiammi. Questo può essere dovuto ad un periodo particolarmente stressante, altre volte può dipendere da altre cause. L’infiammazione può toccare varie parti del corpo e dipende dove questa si localizza può risultare particolarmente fastidioso e doloroso.

Spesso abbiamo indicato quanto fosse importante la cura e il benessere del corpo per evitare o quanto meno attenuare la comparsa di infiammazioni. Una delle più fastidiose è quella in prossimità delle palpebre che può formarsi per via della scarsa igiene, per un sistema immunitario indebolito o altro. Sicuramente chi porta le lenti a contatto deve prestare massima attenzione all’igiene delle proprie mani che sono a contatto diretto con gli occhi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo indicheremo come curare la fastidiosa infiammazione nei pressi delle palpebre con questi rimedi naturali. Indichiamo questi rimedi per dare un po’ di sollievo all’occhio ma se questa presenta caratteristiche più gravi consigliamo di riferirsi al proprio medico di fiducia.

The verde

A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di soffrire di questa fastidiosa infiammazione, ci stiamo riferendo all’orzaiolo. In un articolo precedente è già stato fornito un rimedio della nonna che risulta essere molto utile.

In questo articolo suggeriamo l’utilizzo del the verde, questo rimedio del tutto naturale ci aiuta nel curare e far sparire rapidamente l’orzaiolo.

Lasciamo filtrare il the verde e successivamente lasciamo raffreddare, non appena questo risulterà tiepido lo possiamo applicare sulla zona interessata. Essendo un rimedio naturale può essere applicato tutte le volte che desideriamo.

Aloe vera

Tra i rimedi naturali citiamo anche l’aloe vera che grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e lenitive favorisce la scomparsa dell’orzaiolo. Basterà applicare in piccole quantità il gel sull’area interessata, proprio come si fa con gli impacchi.

Per chi ha la pianta in casa è possibile utilizzare la foglia dopo averla incisa, applicandola dalla parte interna per qualche minuto. Questo permette alla sostanza benefica di entrare direttamente a contatto con l’orzaiolo.

Ecco come curare la fastidiosa infiammazione nei pressi delle palpebre con rimedi naturali.