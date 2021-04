Per sbalordire una persona cara spesso basta un po’ d’immaginazione. Concepire un riutilizzo di qualcosa o impiegare più elementi combinati tra loro per crearne uno nuovo è quello che basta per un regalo originale. Inserire fotografie e piccoli dolci in vecchie scatole di carta stupirà tutti per originalità e fantasia e la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole mostrare come fare. La fantasia è l’unico limite in questo riciclo creativo davvero magico!

Le scatole di cartone

È possibile usare qualunque scatola di cartone presente in casa. Sono perfette le scatole delle scarpe ma va bene qualunque tipologia. Ne occorreranno almeno 3 o 4 ,di dimensioni di volta in volta più piccole. Ogni scatola dovrà entrare perfettamente nella più grande.

È preferibile utilizzare contenitori in cartone decorati ma basta davvero poco per impreziosire anche quelli usati. Poiché inserire fotografie e piccoli dolci in vecchie scatole di carta stupirà tutti per originalità e fantasia ecco come procedere.

Rivestire le scatole

Se le scatole sono anonime o presentano fantasie diverse occorrerà rivestirle interamente con della carta regalo e della colla vinilica.

Bisognerà poi tagliare tutti i bordi della scatola fino alla base per far aprire tutti i 4 lati della scatola più grande. Incollare all’interno la base della seconda scatola e aprire anche questi bordi. Continuare così anche con la terza o la quarta scatola.

L’obiettivo è quello di ottenere delle scatole concentriche tutte aperte, che poi saranno bloccate con i rispettivi coperchi. Consigliamo d’inserire nella scatola più piccola dei meravigliosi fiori freschi. Ma ecco subito come procedere con il resto della decorazione.

Le pareti decorate

Suggeriamo d’incollare ordinatamente sulle pareti di ogni scatola delle foto in stile polaroid che raffigurano momenti importanti con il destinatario del regalo. In alternativa è possibile incollare dei dolcetti di vario tipo in modo da conquistare una persona cara anche con il gusto.

Una volta terminata l’applicazione basterà richiudere i 4 lati di ogni scatola con il rispettivo coperchio. Applicare un grande fiocco per impreziosire il regalo. Per scartarlo basterà sollevare ogni coperchio e i bordi della scatola si apriranno come per magia.

Il contenuto sarà la vera sorpresa. Ecco un riciclo interessante con cui stupire chiunque, ma per sapere come riciclare vecchi oggetti per vasi da interno meravigliosi ecco subito un altro procedimento.