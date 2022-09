Diventa sempre più frequente il desiderio di viaggiare in solitaria. Sono molti i motivi che ci spingono a fare questa scelta. Molti lavori ci permettono di avere dei giorni di ferie diversi da quelli convenzionali. Se i propri amici o il nostro partner, però, ha le tipiche due settimane di agosto, potremmo trovarci da soli.

Ci sono tanti modi per viaggiare anche senza compagni. In Italia ci sono tantissime destinazioni che possiamo visitare anche senza essere in due, grazie ai servizi che offrono. Partire da soli, anche se può sembrare spaventoso la prima volta, è sicuramente un’esperienza indimenticabile.

Alcuni consigli per viaggiare da soli

Se è la prima volta che viaggiamo da soli, dobbiamo fare un piano adeguato. Per prima cosa, se si tratta della prima esperienza in solitaria è meglio scegliere una meta italiana. Questo perché sappiamo la lingua e le usanze e, se ci trovassimo in difficoltà, potremmo trovare facilmente aiuto.

Definiamo le date e la durata, tenendo conto dei tempi di spostamento. Anche i mezzi di trasporto sono importanti. Se viaggiamo in macchina e facciamo un viaggio molto lungo, possiamo anche pensare di fermarci una notte per dormire. Teniamo informati amici e familiari sui nostri spostamenti, in modo che qualcuno abbia sempre idea di dove ci troviamo. Infine, prepariamo un bagaglio leggero, perché dovremo occuparci noi stessi di portarlo in giro.

3 luoghi in Italia dove andare in vacanza da soli più i trucchi per viaggiare

Essendo il nostro primo viaggio, alcune mete italiane potrebbero fare al caso nostro. La prima è l’intramontabile Roma. Ricca di arte e storia, occupare un weekend lungo nella Capitale italiana sarà una passeggiata. Non solo, essendo da soli sarà molto facile spostarsi da un posto all’altro sia a piedi che con i mezzi pubblici. Inoltre, non mancano posti in cui mangiare a basso costo.

Un altro luogo meraviglioso, ma sottovalutato, è Assisi. La città di San Francesco e Santa Chiara è una località tranquilla e calma. Questa meta è perfetta per chi cerca la pace e il silenzio. Ricca di chiese e luoghi di culto, Assisi ospita la Basilica di San Francesco, parte del Patrimonio dell’UNESCO. La città è circondata dal verde e famosa, inoltre, per il suo tartufo.

Per chi cerca una vacanza sportiva, questa è la meta

Ci spostiamo in Veneto con la bellissima Riva del Garda e ultima dei 3 luoghi in Italia dove andare in vacanza da soli. Questo piccolo paese sul lago si trova incastonato tra le montagne. Chi ama fare attività sportive, qui troverà il proprio paradiso. Infatti, si possono fare diverse esperienze come vela, windsurf e canottaggio. Se, invece, amiamo fare qualcosa di più tranquillo, ci sono diversi percorsi trekking e sentieri. Tra una passeggiata e l’altra, potremmo goderci uno spritz fronte lago.

Lettura consigliata

