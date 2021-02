Il cavolfiore è un ortaggio perfetto per essere declinato nei modi più disparati. In questo articolo verrà proposto in abbinamento a besciamella e formaggio grattugiato.

Il cavolfiore gratinato, infatti, è un piatto ricco e sostanzioso ma semplice da preparare. Cucinare il cavolfiore in questo modo conquisterà anche i più scettici. La preparazione sarà velocissima e a prova di principiante.

La ricetta facile per trasformare il cavolfiore nel vero protagonista della tavola

Ingredienti per quattro persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

a) 1 kg di cavolfiore;

b) 50 ml latte;

c) 100 grammi di burro;

d) 60 grammi di farina;

e) due tuorli d’uovo;

f) quattro cucchiai di pangrattato;

g) 40 grammi parmigiano;

h) noce moscata, quanto basta;

i) sale, quanto basta;

l) pepe, quanto basta.

Preparazione

Prima di iniziare a preparare questa ricetta bisognerà occuparsi del cavolfiore. Lavare accuratamente il cavolfiore ed eliminarne foglie esterne e torsolo centrale.

Prendere una pentola e mettere a bollire dell’acqua in cui verrà gettato il cavolfiore. Fare cuocere il cavolfiore per circa un quarto d’ora prima di scolarlo.

A questo punto preparare la besciamella utilizzando il burro, il latte, la farina.

Utilizzare un pentolino per scaldare il latte e un tegame per sciogliere il burro. Nel tegame dove si è sciolto il burro aggiungere la farina mescolando sempre per evitare il formarsi di grumi.

Una volta che il composto apparirà dorato versare il latte e la noce moscata, il pepe e un pizzico di sale.

Cuocere a fiamma lenta per permettere al tutto di addensarsi, sempre mescolando. Importante: la besciamella dovrà rimanere abbastanza liquida.

Una volta pronta aggiungere i tuorli d’uovo uno per volta, il secondo dovrà essere aggiunto solo quando il primo risulterà completamente incorporato.

Prendere una teglia da forno e imburrarla utilizzando una noce di burro prima di disporre il cavolfiore.

Spolverizzare il cavolfiore con il pangrattato e la besciamella, aggiungere pepe e sale e infornare a 180 gradi per circa venti minuti.

Servire in tavola bello caldo. I cavolfiori gratinati possono essere conservati in frigorifero per un paio di giorno chiusi all’interno di un contenitore ermetico.

Ecco svelata, dunque, la ricetta facile per trasformare il cavolfiore nel vero protagonista della tavola.