Il cavolfiore vero protagonista dell’inverno che sta per arrivare è un ortaggio ricco di proprietà benefiche per l’organismo.

Amato da tutti si presta a mille preparazioni diverse in cucina, in molti addirittura lo preferiscono semplicemente bollito senza condimenti.

Un ortaggio dal sapore delicato che si trasforma velocemente in un gustoso antipasto o in uno sfizioso contorno.

I cavolfiori oltre ad essere portati in tavola gratinati possono anche essere trasformati in un delizioso sformato con noci.

Un modo interessante per riscoprire il sapore di questo ortaggio, il vero cardine della cucina del passato. Una ricetta perfetta anche per essere replicata durante le feste natalizie che stanno per arrivare. Purtroppo pochi cucinano il cavolfiore in questo modo senza sapere che sarà pura goduria per il palato.

Ingredienti

1 kg di cavolfiore;

100 grammi di noci;

1 spicchio di aglio;

4 uova;

80 grammi di parmigiano;

1 noce di burro;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta;

olio, quanto basta;

besciamella già pronta, quanto basta.

Prima di iniziare la preparazione procedere con una accurata pulizia dell’ortaggio. Andranno rimosse le foglie esterne e la presenza eventuale di residui di terra.

Tagliare, poi, le cime dell’ortaggio con un coltello ben affilato e metterle a lessare in una pentola a pressione per circa mezz’ora.

Una volta morbide potranno essere passate per alcuni minuti in padella con poco burro e un filo di olio e lo spicchio di aglio.

Questo darà sapore al nostro cavolfiore che, in seguito, andrà frullato utilizzando un mixer. Successivamente ridurre in piccoli pezzi anche le noci lasciandone alcune intere per la decorazione.

Per la besciamella si potrà utilizzare quella già pronta da acquistare al supermercato o si potrà procedere preparandola a casa.

Per comodità si tratterà di quella già pronta da scaldare in un pentolino insieme a sale e pepe.

Le quantità di spezie varieranno a seconda del gusto di ognuno. A questo punto unire la besciamella ai cavolfiori aggiungere uova e il parmigiano mescolando con attenzione prima di frullare di nuovo.

Preparare delle formine da imburrare e riempire di pangrattato e con il composto. Fare cuocere a bagnomaria in forno preriscaldato a 180 gradi per circa tre quarti d’ora.

Conservazione

Gli sformati di cavolfiore andrebbero consumati subito dopo la preparazione. Tuttavia, nel caso in cui ciò non fosse possibile potranno essere conservati per qualche giorno in frigorifero dentro a un contenitore di plastica con chiusura ermetica.