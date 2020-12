Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli amanti del fai da te adoreranno queste due idee per creare una candela di Natale in 5 minuti. Infatti, è un modo per impiegare del tempo in modo creativo. Nonché per decorare delle candele da esibire sulla tavola imbandita per la cena della Vigilia o per il pranzo di Natale. Se non anche per Capodanno!

Come creare una candela di Natale fai da te in 5 minuti

Candela galleggiante

Occorrente

Un bicchiere o un barattolo di vetro;

una candela piccola bianca o rossa;

una ghirlanda innevata;

due dita d’acqua;

un nastro rosso (facoltativo);

una spilla.

Procedimento

In questo caso, caso, sarà utile procurarsi una piccola candela, immettere due dita d’acqua nel bicchiere o nel barattolo e assicurarsi che galleggi. Il contenitore può essere adagiato sopra ad un centrotavola natalizio o nel mezzo di una ghirlanda innevata. L’effetto ottenuto sarà spettacolare! Inoltre, è possibile decorare ulteriormente il barattolo con un nastro rosso o bianco, a seconda del colore della candela. Basterà avvolgerlo attorno al contenitore e fissarlo con una spilla. Bisogna prestare attenzione a non coprire la candella galleggiante.

Trasformare una pigna in una candela natalizia

Occorrente

Una pigna;

spago;

colorante;

cera;

pentolino.

Procedimento

Prendere la pigna e avvolgervi attorno dello spago, partendo dal basso verso l’alto. Fare un nodo all’apice della pigna, in modo da ottenere uno stoppino. Prendere il pentolino e scaldare la cera a bagnomaria. Aggiungervi il colorante scelto, possibilmente rosso. Per rendere profumata la candela, è possibile aggiungere qualche goccia del proprio olio essenziale preferito. Tuttavia, è facoltativo. Mescolare il tutto. Immergere più volte la pigna nella cera, fin quando non sarà pronta. Per accenderla, avvicinare l’accendino o un fiammifero allo stoppino.

Quindi, ecco ben due idee per creare una candela natalizia fai da te in soli 5 minuti di tempo. Per approfondire, consultare Quattro idee originali per addobbare casa per Natale.