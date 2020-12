Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il coronavirus ha fatto danni irreparabili. Non solo le aziende hanno visto ridotti i fatturati ma anche i lavoratori. Quest’ultimi per colpa della crisi hanno dovuto trascorrere un periodo di tempo in Cassa Integrazione. Perciò i dipendenti privati prenderanno meno di tredicesima. Il sindacato della Uil ha simulato gli importi delle tredicesime.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno avuto modo di visionare l’analisi condotta dal Servizio Lavoro, Coesione e Territorio. 6,7 milioni di dipendenti privati hanno usufruito della Cassa Integrazione.

Mai tante ore di Cassa Integrazione

Tra aprile e ottobre, le ore di Cig autorizzate sono 3,9 miliardi. Numeri da far venire i brividi mai registrati prima. I dipendenti finiti in Cassa Integrazione, logicamente, hanno le classiche pezze in fronte. Perché sanno bene che la tanto attesa tredicesima sarà più leggera. L’incidenza, purtroppo, è molto evidente.

I casi

Su uno stipendio di 21.700 euro lordi, stando in Cassa Integrazione, la tredicesima si presenta con 139 euro in meno. C’è anche ci sta peggio. Infatti, quando il dipendente va in Cassa Integrazione a zero ore per un anno intero i danni sono ancora più pesanti. Il lavoratore oltre alla riduzione dello stipendio, ha la beffa di non prendere i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità.

Cassa Integrazione a zero ore

Discorso diverso per i lavoratori in Cassa Integrazione a zero ore ma per più mesi, almeno si prende qualcosa come tredicesima. Un dipendente privato con due mesi di cassa integrazione a zero ore, ha una perdita di 278 euro medi sulla tredicesima.

Logicamente, il lavoratore più mesi sta in Cassa Integrazione a zero ore, meno trova a fine anno nella tredicesima. Facciamo il caso di un dipendente con quattro mesi di cassa integrazione a zero ore. La tredicesima sarà più leggera di 556 euro medi. Meglio fermarsi qui con gli esempi.

Più salgono i mesi in Cassa Integrazione meno si prende

Perché sapere quando non si prende di tredicesima con una Cassa Integrazione a zero ore per oltre sei mesi fa venire veramente lo sconforto. Si arriva addirittura a prendere una tredicesima decurtata del 90%. Una situazione che non si augura a nessuno ma intanto seppur garantiti, i dipendenti privati prenderanno meno di tredicesima.