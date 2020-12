Quattro idee originali per addobbare casa per Natale

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Addobbare casa per Natale è un gesto di amore. Sia per noi sia per la nostra famiglia, avere una casa addobbata con luci, colori e odori riesce a rendere ancora più speciale questo momento dell’anno.

I più classici degli addobbi riguardano naturalmente presepi e alberi di Natale, e Noi di ProiezionidiBorsa non vogliamo rinunciare alla tradizione. Tuttavia, ci sembra cosa buona e giusta consigliare ai nostri lettori l’aggiunta di altri addobbi. Avere una casa originale non deve essere un lusso di pochi ma un diritto di tutti. Ecco le quattro originali per addobbare casa per Natale.

Candele rosse

Lo sappiamo tutti: il rosso è il colore per eccellenza del Natale. Dalla pubblicità della Coca-Cola e del Babbo Natale in poi, il colore rosso ha conquistato tutti. Una prima idea è quindi l’acquisto di sole candele rosse e disporle dappertutto in casa.

Mandarini e arance

Mandarini e arance sono naturalmente dei prodotti stagionali che consumiamo durante i nostri pasti. Tuttavia, nell’attesa di consumarli possiamo usarli come splendidi addobbi: il loro colore arancione si associa bene con il rosso delle candele. Certo, si tratta di cibo che consumeremo, ma potremo sempre rimpiazzare con altre unità dello stesso prodotto.

Rauchermann

Il rauchermann è un addobbo tedesco che sta a significare “uomo che fuma”. Si tratta di un piccolo uomo barbuto di legno che si apre a metà e in cui bisogna mettere un piccolo incenso. Il fumo dell’incenso uscirà dalla bocca del nostro piccolo uomo cospargendo la casa del classico odore natalizio.

Schiaccianoci

Tutti conoscono il balletto di Čaikovskij che porta lo stesso nome. Pochi invece conoscono il soldatino di legno che arriva dalla Germania. Con la sua uniforme rossa e la sua lunga barba, è nato per eseguire l’azione relativa al suo nome. Immancabile! Infine, con una buona bottiglia di Champagne (focus qui), le feste possono finalmente partire.

Abbiamo visto, dunque, quattro idee originali per addobbare casa per Natale.