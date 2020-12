Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’emergenza sanitaria resta. Intanto i pensionati hanno iniziato ad avere timore di prendere l’assegno pensionistico del mese di gennaio con ritardo. A togliere le castagne dal fuoco e a far dissipare i dubbi ci ha pensato non l’INPS e neanche Poste Italiane. La domanda sorge spontanea: chi è intervenuto? La Protezione Civile ha dato la buona notizia ai pensionati. E come mai INPS e Poste Italiane sono rimaste in silenzio? Ebbene, perché per dar seguito all’anticipo dell’erogazione della pensione ci vuole una ordinanza della Protezione Civile. Perciò dal 28 dicembre al via al pagamento anticipato delle pensioni di gennaio 2021. Dunque Poste Italiane potrà pagare gli assegni pensionistici con le solite modalità ai tempi Covid-19.

La modalità

Fino ad oggi, una platea di anziani, quelli che vanno all’Ufficio Postale per prendere la pensione in contanti, sono stati più fortunati. Il Governo, infatti, ha imposto misure anti contagio per evitare assembramenti e spostamenti. INPS e Poste Italiane, per tutelare una delle categorie più a rischio, hanno scelto di pagare la pensione in anticipo.

Cosa succede per la pensione di gennaio 2021?

Per l’assegno di gennaio 2021, la Protezione Civile ha dato la buona notizia ai pensionati: prima data utile lunedì 28 dicembre 2020. Gli anziani, come di consueto, riceveranno tutti la pensione. I pensionati che vanno in Posta per ritirare la somma in contanti dovranno sempre rispettare il calendario in base al cognome.

Cosa succede ora?

INPS e Poste Italiane, utilizzando la stessa metodologia, calendario per cognome, spalmato su 5 giorni fanno un brutto scherzo ad una platea di pensionati. Infatti, stabilendo che la prima data utile per pagare la pensione è lunedì 28 dicembre, entro giovedì 31 dicembre gli anziani con cognome da A fino ad O possono ottenere la pensione in contanti.

I pensionati danneggiati

Il vero problema, riguarda i pensionati con cognome da P in poi. Questa platea sarebbe fortemente penalizzata. Infatti l’1 gennaio è festivo, il 2 e 3 sono sabato e domenica. Perciò i pensionati con cognome da P a seguire prenderebbero la pensione lunedì 4 gennaio. Alla luce di ciò, una discrepanza di trattamento. Il rimedio c’è. Infatti, Poste Italiane potrebbe scegliere di erogare la pensione su 4 giorni facendo un bel regalo a tutti entro Capodanno.

Infine la Protezione Civile ha dato la buona notizia ai pensionati anche per l’assegno pensionistico di febbraio 2021. Il primo giorno di competenza è il 25 gennaio 2021.