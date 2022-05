Siamo sempre alla ricerca di nuovi metodi per decorare la nostra casa. Ci riempiamo spesso di piante e fiori che colorano le nostre stanze. Non tutti, però, hanno il pollice verde. Inoltre, se abbiamo degli amici animali dobbiamo stare particolarmente attenti a piante tossiche o pericolose. Se non abbiamo il pollice verde o semplicemente non ci piace prenderci cura delle piante, c’è una soluzione.

I giardini zen sono una delle attrazioni più conosciute del Mondo orientale. In particolare, arrivano dal Giappone e sono una forma di meditazione per i monaci Buddhisti. Seppur nel caso dei templi, questi giardini sono esterni e ricoprono grandi spazi, c’è la possibilità di crearne uno in miniatura. Non solo sono un’ottima forma di arredamento, ma è anche possibile utilizzarli come strumento di meditazione quando siamo stressati. Vediamo come creare questo giardino giapponese in casa con pochi ed economici materiali.

I materiali

Non ci servirà una grande quantità di materiali. Per prima cosa cerchiamo un contenitore. Tradizionalmente, si preferisce uno di legno, meglio se diviso in due scompartimenti. La forma è indifferente e può essere scelta in base ai gusti personali. Eventualmente, possiamo anche decidere di utilizzarne uno in vetro.

Il materiale principale è la sabbia. Più fina è meglio è, perché è più facile da utilizzare per creare i disegni durante la meditazione. Si può scegliere anche di usare sabbia colorata, per dare un pizzico di vivacità al nostro giardino.

Infine tra i nostri elementi fondamentali troviamo un piccolo rastrello. Li possiamo trovare facilmente in negozi che vendono oggetti di arredamento oppure online. Il rastrello ci servirà per creare forme e disegni sulla sabbia. Per decorare il nostro giardino possiamo utilizzare pietre dure, cristalli, decorazioni in legno e oli essenziali.

Come creare questo giardino giapponese in casa che ci aiuta a rilassarci e non ha bisogno di cure e acqua

Per prima cosa versiamo la sabbia all’interno del contenitore scelto. Scuotiamo il contenitore per far sì che la sabbia si disponga in modo uniforme. Aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale. Iniziamo a decorare il nostro giardino come più ci piace. Disponiamo le pietre scelte dove preferiamo.

Possiamo anche dare un tocco di verde con delle piccole piante grasse o finte, per dare un po’ di colore e per richiamare la natura. Infine, con il nostro rastrello iniziamo a creare dei disegni e delle forme. Cerchiamo di fare questa operazione senza pensare, in modo da poterci rilassare e staccare dallo stress quotidiano. Questo giardino non solo è un fantastico modo per decorare la casa in modo alternativo, ma anche per calmare i nostri pensieri.

Lettura consigliata

2 idee per creare una serra in casa o all’esterno velocemente e con materiali che abbiamo in casa