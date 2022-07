Ricordano gli esperti che il pavimento di casa è una delle superfici maggiormente invase dai batteri. Situazione ancora più complicata se in casa ci sono degli animali domestici. Pulizia che dovrebbe diventare ancora più pignola se nella medesima casa ci sono dei bambini che girano a gattoni. Ecco che pulire e igienizzare diventano missioni quotidiane, considerando che d’estate giriamo anche a piedi scalzi alla ricerca del fresco. Cosa che ci espone comunque a sporcare non solo i nostri piedi, ma anche i pavimenti. Con buona pace di mamme e mogli di casa che rincorrono spesso i figli, protagonisti di girare per la casa con piedi sporchi e bagnati, lasciando tracce dappertutto.

Esiste anche un pavimento che mostra meno lo sporco

Prima di vedere la nostra soluzione davvero semplice ma efficace per pulire il pavimento, togliamo una curiosità che potrebbero avere i nostri Lettori. Sono sempre di più i magazzini specializzati e gli store di bricolage che spuntano nelle nostre città. Tantissimi gli italiani che decidono di acquistare i pavimenti in questi siti, cercando di risparmiare sulla posa delle aziende specializzate. Una domanda fatta spesso agli operatori del settore è se esiste un pavimento che mostri meno lo sporco rispetto agli altri. Secondo gli esperti la risposta sarebbe positiva e la scelta potrebbe cadere sul gres porcellanato. Superficie che con acqua e detersivo potremmo pulire bene e velocemente.

Come creare finalmente un detergente universale per pavimenti utilizzando 3 ingredienti casalinghi e il Sapone di Marsiglia ma senza candeggina e bicarbonato

Potrebbe sembrare troppo semplice utilizzare un secchio d’acqua con l’aggiunta di aceto, alcol e sapone di Marsiglia. Eppure, l’esperienza di chi lava e igienizza i pavimenti tutto il giorno potrebbe garantire sulla bontà di questo detergente naturale così semplice. Per una volta, non andremo a utilizzare né la candeggina e nemmeno il famoso e tanto usato bicarbonato.

Una valida alternativa

Se per caso non abbiamo in casa il sapone di Marsiglia, nessun problema perché potremmo utilizzare 1 cucchiaio di detersivo per piatti. L’ideale sarebbe utilizzare quello ecologico, non solo per il suo aspetto green, ma anche perché potrebbe non contenere prodotti chimici in grado di opacizzare il nostro pavimento. Come creare finalmente un detergente universale per pavimenti, alla fine utilizzando degli ingredienti semplici, ma assolutamente efficaci. Senza dimenticare la soluzione di uno dei problemi tipici dell’estate e della pulizia dei vetri che avevamo visto in questo articolo.

