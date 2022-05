Il risparmio, in economia, non è altro che una quota del proprio reddito per la quale c’è stata la scelta di non spenderla. Di conseguenza, il risparmio non è altro che un consumo differito. Ma detto questo, mettere dei soldi da parte, anche per poi vivere senza lavorare, è sempre importante per guardare al futuro con serenità. Così come è importante, forse ancor di più, saper investire i propri risparmi senza rischiare, però, di perderli o comunque di ottenere delle minusvalenze.

Al riguardo, tra il risparmio e gli investimenti, ci sono almeno cinque aspetti da valutare. Ovverosia:

a) se si lasciano tutti i soldi sul conto corrente;

b) se non si pianificano le uscite in base alle entrate;

c) se non si investe diversificando;

d) se non si investe in base al proprio profilo di rischio;

e) se si investe su prodotti e su strumenti finanziari che non si conoscono.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere in merito.

5 cose da sapere su come proteggere i risparmi e su come investire i propri soldi senza perderli

Nel dettaglio, se si lascia tutto il denaro sul conto corrente bancario o postale, i rischi praticamente si azzerano, in quanto non si investe. Il denaro, però, si svaluta nel tempo a causa dell’inflazione.

Se non si pianificano le uscite in base alle entrate, invece, sarà davvero difficile, se non impossibile, riuscire a risparmiare. Solo avendo un quadro puntuale e generale delle proprie finanze, infatti, sarà possibile capire come e quando poter spendere e anche quale quota delle proprie entrate, invece, si potrà mettere da parte.

Così come si possono perdere soldi se non si investe diversificando, se non si investe in base al proprio profilo di rischio. Anche se si investe su prodotti e su strumenti finanziari che non si conoscono si possono perdere soldi. Vediamo allora di approfondire questi ultimi tre aspetti.

I consigli di base su come investire senza correre eccessivi rischi

In particolare, la diversificazione quando si investe è l’arma più potente per mediare e per gestire il rischio. Che può essere basso, medio oppure alto. Rischio che deve essere sempre valutato con estrema attenzione in base alla propria situazione economica e finanziaria. In virtù di quelle che sono le proprie esigenze per far fruttare il denaro su un determinato orizzonte temporale.

Inoltre, si raccomanda di non investire mai per sentito dire. Perché è giusto, per esempio, avvalersi di un consulente finanziario per investire, ma le scelte finali sono sempre di chi deve allocare il capitale. Quindi è necessario comprendere a pieno il funzionamento e le caratteristiche degli strumenti e/o dei prodotti finanziari scelti.

Ecco, dunque, le 5 cose da sapere su come proteggere i propri risparmi.

