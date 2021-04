Spesso ci ritroviamo a fare un’opera di giardinaggio improvvisa e ci manca il materiale. Anche se non abbiamo molto spazio o un grande giardino, piante e fiori si fanno spazio in casa.

In questo periodo è anche molto difficile organizzare delle spese per acquisti non essenziali e non tutti amano comprare su internet.

Qual è allora la soluzione per avere sempre a portata di mano del materiale per rinvasare le nostre piante? Ecco una maniera semplice per imparare come creare dei vasi riutilizzando solo 4 bottiglie di plastica.

L’importanza e la praticità del recupero degli oggetti

Tutti abbiamo bottiglie di plastica in casa, anche se dovremmo evitare di acquistarne. Sarebbero meglio le bottiglie in vetro, poiché è un materiale più facilmente smaltibile.

Ad ogni modo che siano bottiglie di acqua o di altra bevanda, ne avremo sicuramente più di una in casa. Prima di gettarle, possiamo usarle per creare dei vasi per le nostre piante.

Per capire come creare dei vasi riutilizzando solo 4 bottiglie di plastica, cominciamo con il procurarci delle forbici. La prima bottiglia deve essere lasciata chiusa con il tappo e taglieremo soltanto il fondo. Faremo poi dei buchi intorno al collo della bottiglia per far colare l’acqua.

All’interno metteremo del terriccio e la piantina che desideriamo.

Altri metodi per creare dei vasi con delle bottiglie di plastica

Un’altra maniera di realizzare un vaso con la bottiglia di plastica è tagliare in linea retta dal tappo fino al fondo della bottiglia. La bottiglia sarà quindi tagliata a metà. Si creeranno sempre dei fori sul fondo per il drenaggio dell’acqua e poi si metterà il terriccio per installare la pianta che vogliamo.

Per la terza bottiglia si può seguire lo stesso procedimento della prima, ma aggiungere un tocco decorativo in più. Se raccogliamo una ventina di tappi colorati, possiamo attaccarli sulla plastica con della colla a caldo e il vaso sarà un arcobaleno di colori.

Infine, con la quarta bottiglia si procederà tagliandola a metà e incollandola su un cd usato. Questo servirà da base e verrà pitturato a piacimento insieme alla bottiglia. Una volta seccato il colore, si potrà aggiungere della terra e la pianta.