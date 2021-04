Per un guardaroba che duri nel tempo è importante comprare dei vestiti di buona qualità. Andare alla ricerca di tessuti naturali ed evitare quelli sintetici. Sempre più persone preferiscono indossare sulla propria pelle un tessuto in particolare, morbido, ecologico e traspirante. Si parla del cotone, una delle fibre tessili più utilizzata al mondo. Le sue proprietà erano già note agli Aztechi in America.

In assenza di etichetta, ecco come accorgersi se i tessuti del nostro guardaroba sono di questa straordinaria fibra naturale

Capita spesso che le mamme diano alle proprie figlie, qualche pezzo del proprio corredo nuziale. Lenzuola, asciugamani, vestaglie. Come facciamo a capire qual è la composizione del capo e riconoscere quello in cotone puro? La cosa più facile è guardare l’etichetta.

Alle volte, però, con la frequenza dei lavaggi, l’etichetta che contiene le informazioni è sbiadita eilleggibile.

Ci sono alcuni consigli per riconoscere un tessuto di cotone di qualità.

Il cotone deve avere uno spessore abbastanza compatto. Si deve guardare il tessuto in controluce per vedere se la trama è fitta. Un cotone di qualità non dovrebbe filtrare la luce.

Il cotone migliore si riconosce dalla fibra. Più è lunga più il tessuto sarà morbido.

È un tessuto traspirante. Assorbe il sudore e il calore e permette di far passare l’aria dalle fibre.

Ha un alto potere assorbente.

Non si scioglie come il poliestere, ma brucia.

In questo modo, in assenza di etichetta, ecco come accorgersi se i tessuti del nostro guardaroba sono di questa straordinaria fibra naturale.

Perché scegliere questo tessuto

Il cotone è un tessuto ben tollerato dalla pelle, soprattutto da quella dei bambini. È ipoallergenico e raramente provoca eruzioni cutanee.

È un tessuto isolante adatto a tutte le stagioni. Caldo d’inverno e fresco d’estate. Grazie alla sua naturale morbidezza è perfetto per realizzare indumenti intimi.

Dunque, abbiamo visto, in assenza di etichetta, come accorgersi se i tessuti del nostro guardaroba sono di questa straordinaria fibra naturale.