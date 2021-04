Ogni gatto ama questa divertente attività. Salire su qualsiasi cosa possa sorreggere il loro peso è tipico dei gatti. Come è tipico buttare a terra ogni oggetto trovino su una superficie. I padroni, però, non sono altrettanto felici della curiosità dell’amico felino. Soprattutto quando questo causa danni irreparabili a mobili e cose.

Allora come educare il gatto a un comportamento “distruttivo” che salire su qualsiasi cosa? Ecco come educhiamo il gatto a non saltare sui mobili grazie ai consigli dell’esperto. Qualche regola in più, molta pazienza e un po’ di furberia.

Curiosità felina

La grandissima parte dei gatti nasce con grandi doti motorie e da arrampicatore. In natura, la necessità della caccia necessità di un corpo atletico, scattante e sinuoso, senza il quale il gatto non catturerebbe alcuna preda.

Inoltre, i luoghi alti sembrano confortare il gatto, renderlo più sereno. È per questo che i padroni di gatti si muniscono di tiragraffi a più ripiani, amache e persino casette poste molto in alto. L’istinto del gatto gli dice che stare ina alto significa avere una posizione privilegiata, sicura e protetta.

Sui mobili, poi, si nascondono anche le cose più interessanti: dal cibo alle statuette, a piante profumate, oggetti curiosi e spesso adatti a rotolare. Niente potrebbe distogliere il gatto dallo zampettare e controllare cosa si trova sul tavolo, sul ripiano della cucina, sull’armadio.

Educhiamo il gatto a non saltare sui mobili grazie ai consigli dell’esperto

Se un animale, cane o gatto, associa un’azione o un comportamento ad un rumore fastidioso, spesso la reazione è smettere di farlo. Ciò non significa traumatizzare il nostro amico animale, ma creare una situazione poco piacevole connessa a un comportamento poco piacevole per noi.

Si tratta di utilizzare un suono forte, intenso, un campanello o una trombetta che dissuada il gatto nel momento in cui si accinge a saltare sopra i mobili. L’unica attenzione che si deve usare è non lasciarsi vedere dal gatto. Questo potrebbe associare noi al rumore fastidioso e non gioverebbe alla relazione.

Diamo anche al gatto delle alternative per lui valide e divertenti. Costruiamo un tiragraffi a più piani o muniamoci di mensole con oggetti stimolanti che lui sa di poter usare. Non lasciamo cibo incustodito perché sarebbe una spiacevole tentazione cui il gatto difficilmente resisterà.