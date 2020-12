Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Da quella fredda notte di Greccio ad oggi il presepe ha conosciuto una diffusione planetaria. I vari Paesi cattolici del mondo hanno adottato questa tradizione che unisce grandi e piccini.

Inoltre, il presepe ha conosciuto un’infinita profusione di creazione di nuove statuine. Statuine che raffigurano professioni, abitudini o anche solo momenti della giornata. Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo già interessati all’arte del presepe, con un focus speciale sul bue e sull’asinello che si può trovare qui.

Oggi vogliamo parlare di novità, delle nuove statuine del presepe. In Italia uno dei simboli e dei luoghi dell’arte del presepe si trova a Napoli. Stiamo naturalmente parlando di San Gregorio Armeno, quella stretta via nella parte vecchia della città. Costellata di negozi dei maestri artigiani delle statuine, questa piccola via presenta sempre creazioni aggiornate al tempo presente. Quest’anno non fa eccezione: ecco le nuove statuine del presepe che stanno comprando tutti.

Dottore o dottoressa

Forse è stata una scelta poco originale. La pandemia che ci ha duramente colpito ha lasciato e lascerà un segno nelle vite di tutti noi. Non solo nelle vite quindi, ma anche nei nostri presepi.

Infatti, la statuina del dottore, o della dottoressa, è quella da mettere davanti a Gesù Bambino. Novità di quest’anno, naturalmente si differenzia da quelle passate per un particolare non più insolito.

La statuina del dottore o della dottoressa è naturalmente “dotata” di mascherina chirurgica. Un modo, forse, per omaggiare il lavoro di quei tanti professionisti che stanno salvando molte vite.

Infermiere o infermiera

Oltre al dottore, non può mancare l’infermiere. Alcuni di loro sono già diventati delle celebrità grazie a delle foto che hanno postato sui social network. Nessuno si scorderà mai della foto dell’infermiera con il volto segnato dal prolungato uso della mascherina.

Gli artigiani di San Gregorio Armeno non si sono fatti scappare la ghiotta occasione. Ecco, dunque, quali sono le nuove statuine del presepe che stanno comprando tutti.