Per arredare il nostro giardino spendendo poco e con un tocco creativo, i pallet sono davvero utilissimi. Grazie alla loro resistenza e versatilità, con un po’ di inventiva possono trasformarsi in praticamente qualsiasi cosa. Riciclando i bancali, possiamo farli diventare divani, tavolini, fioriere e anche sdraio. Come costruire in pochi semplici passaggi una sdraio da giardino di design su cui cadrà l’occhio di tutti con 2 vecchi pallet di legno. Ci serve solo un pomeriggio dedicato al fai da te e un po’ di olio di gomito. Vediamo insieme come fare.

Per prima cosa, prendiamo i due vecchi bancali e cerchiamo di scartavetrarli in modo da levigare la superficie. Il primo bancale ci serve intero, il secondo va tagliato perché servirà per sostenere la testiera quando sarà reclinata. Tagliamo il secondo bancale a circa due terzi della sua lunghezza, ma non buttiamo ancora il pezzo tranciato.

Ora togliamo le assi dal pallet accorciato (l’operazione impiegherà un po’ di tempo), ma anche stavolta non rompiamole e non buttiamole. Uniamo i due pallet da dietro, attraverso due assi di legno e qualche vite (ce ne serviranno una ventina da 80 millimetri).

Con le assi scartate finora, creiamo la testiera. Dopodiché, fissiamola alla base con delle cerniere che le consentano di cambiare angolazione. Con due restanti assi di legno, creiamo due sostegni che sorreggano la testiera quando non è declinata.

La ciliegina sulla torta

Come tocco finale, possiamo aggiungere alla nostra sdraio fai da te delle rotelle che ci permettano di spostarla agilmente. Mettiamone una per ogni angolo e fissiamole con quattro viti da 40 millimetri). Ora non ci resta che tinteggiare la sdraio del colore che più ci piace e godercela in completo relax.

Approfondimento

