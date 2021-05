Chiunque abbia un orto in giardino farebbe bene munirsi di una serra. Nonostante le numerose tecniche di semina e trapianti che si possono attuare per mantenere in vita il raccolto, senza una serra una pausa invernale sarà fisiologica. La serra invece permette di allungare sensibilmente il periodo di coltivazione e di avere raccolto anche in momento morti dell’anno. Ma se abbiamo un orticello a condizione familiare e non vogliamo certo acquistarne una, arrivando a spendere fino a 10.000 euro, possiamo costruirla con poco. Vediamo come costruire in 10 minuti una serra per l’orto fai da te usando solo dei vecchi pallet e un telo di plastica. In pochissimo e senza spendere un soldo avremo una piccola ma efficientissima serra, in grado di proteggere e prolungare il raccolto.

Come costruire in 10 minuti una serra per l’orto fai da te usando solo dei vecchi pallet e un telo di plastica

Per costruire una serra fatta in casa bastano pochissimi oggetti di riuso e un po’ di creatività. Nello specifico, abbiamo bisogno di qualche pallet (dipende da quanto è grande il nostro orto), un telo di cellophane e un metodo di chiusura.

Ora non dobbiamo fare altro che usare due pallet per creare un tetto a forma di tenda sull’orto. È molto importante assicuraci che i due pallet non scivolino, franando rovinosamente sull’orto. Per far questo possiamo usare delle corde, per legare le estremità dei bancali tra loro. A questo punto ricopriamo i pallet con il telo (va bene anche del tessuto non tessuto), in modo che ne rimanga a sufficienza per chiudere gli ingressi, anteriore e posteriore. Per far questo possiamo utilizzare delle mollette per il bucato o del nastro adesivo per imballaggi.

La nostra serra fai da te è pronta. Al caldo, le piante saranno più protette e manterranno la loro produttività ben più a lungo.

