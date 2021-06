Le fragole hanno un basso indice glicemico e un basso contenuto di carboidrati. A questo punto si può scoprire che le fragole vanno molto bene anche per i diabetici. Proprio a causa del loro profilo nutrizionale e del grande apporto di antiossidanti e vitamina C delle quali sono provviste. Inoltre, i benefici che si ottengono nell’assumere questo frutto allontanano i rischi di malattie cardiovascolari.

Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sulle fragole e sulle contraddizioni per chi è affetto da una patologia che tende a trascurare.

Proprietà

Se si prendono 100 fragole si vedrà che contengono circa 7,69 grammi di carboidrati totali. Divisi in zuccheri 4,86 grammi di zuccheri semplici e fibre alimentari. Ovviamente questo vuol dire che questo frutto è ottimo da inserire in una dieta per diabetici. Se si rispettano le quantità previste anche per un diabetico diventa il frutto preferito che non fa male.

Trascurare la malattia

Capita quando si soffre di una patologia a volte trascurare le regole e non seguire la giusta dieta. Non è affatto una buona idea. È meglio concedersi qualche leggerezza ma poi rientrare nelle giuste abitudini alimentari per non rischiare. Tra le cose da non trascurare assolutamente per i diabetici c’è lo sport.

Allora si è visto come questo frutto così gustoso può essere inserito nella dieta di una persona diabetica se è parte di una dieta equilibrata. Per i diabetici sono preferiti proprio i cibi a basso indice glicemico come in questo caso le fragole. Si consiglia sempre di valutare la quantità di fragole che è giusto assumere. Questo perché se gli zuccheri aumentano nel sangue non si rispetta più l’indice glicemico ottimale che si deve mantenere. Si consiglia di assumere solo la quantità concessa nella dieta e gustare questo fantastico frutto amico anche di chi soffre di una patologia come il diabete.