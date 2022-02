Quando si possiede un terrazzo o un balconcino è molto comune desiderare di non essere visti da estranei. Stessa cosa accade quando si ha un giardino non protetto o soltanto cinto da inferriate. Infatti, è abbastanza frequente che vicini di casa o passanti buttino un occhio e controllino cosa stiamo facendo.

Negli ultimi anni, la questione della privacy è diventata urgente in molti campi. L’utilizzo dei social, della posizione satellitare e le registrazioni online consentirebbero di rilevare ogni nostro spostamento. Sarebbe normale sperare di poter sfuggire a sguardi indiscreti almeno a casa propria. Invece, sorprendiamo sconosciuti a osservarci mentre bagniamo le piante.

Edera, bambù e pareti verdi, le soluzioni a questo insopportabile problema possono essere molte. Una consisterebbe nel creare un ambiente riparato, da sfruttare anche nelle stagioni più fredde e piovose.

In quest’articolo proponiamo alcune idee per la creazione di una veranda economica, bypassando la richiesta di permessi statali. Dunque, ecco come chiudere il balcone in inverno e preservare la nostra privacy in poche mosse.

Ecco come chiudere il balcone in inverno realizzando una veranda economica senza permessi e proteggersi da sguardi indiscreti

La prima cosa da capire è quale sia la soluzione più adatta al balcone o al terrazzo in questione. La scelta tra materiali e tipologie di verande dovrà essere fatta in base alle coperture consentite per l’edilizia libera. In questo modo non si dovranno richiedere permessi al Comune.

Qualsiasi soluzione si scelga tra quelle riportate di seguito, è bene consultare il regolamento condominiale e chiedere il parere di un esperto. Infatti, è sempre meglio proteggersi informandosi sui vari regolamenti.

Una delle soluzioni più economiche ed efficaci è chiudere il balcone con la pergotenda in PVC. Queste sono pensate per adattarsi a qualsiasi misura e consentono di avere una tettoia da aprire o chiudere quando si desidera. Le varietà di pergotenda sono molte: chiusa su tre lati, con chiusura frontale, con sola tettoia etc. I materiali contemplati nella realizzazione di verande sono il policarbonato, il tessuto, il vinile trasparente e il PVC. Il prezzo finale sarà dato dall’insieme di queste variabili tecniche.

Una delle ultime trovate tecnologiche consiste nel chiudere il balcone con serre bioclimatiche. Queste non sono altro che vetrate ultraisolanti, concepite per essere chiuse o aperte all’occorrenza. Proprio perché composte da serramenti ultra isolanti rientrano tra gli acquisti con sgravi fiscali previsti dalla Legge. Infatti, in inverno consentono di raccogliere calore, mentre in estate schermano i raggi del sole e anche gli sguardi indiscreti. Ad ogni modo, anche in questo caso è bene controllare le condizioni di installazione.

