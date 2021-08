Se c’è una cosa che unisce proprio tutti è l’amore verso le grigliate. Che siano di carne, di pesce o di verdure, nessuno può rinunciare al richiamo di una grigliata.

Spesso però i barbecue in ferro non sono il massimo dell’igiene. Dopo tanto tempo dall’ultimo utilizzo risultano spesso sporchi e maleodoranti. Per non parlare della ruggine che spesso si deposita sulle parti che entrano in contatto col cibo.

Con queste semplice guida però, sarà possibile costruire facilmente un barbecue in muratura fai da te solido e facile da pulire.

Ecco tutto ciò che serve per costruire un barbecue in muratura

1 tavola di legno 75×40 cm;

2 listelli in legno da 75cm;

2 listelli in legno da 40cm;

chiodi per legno;

5 mattoni (25x12cm);

6 blocchetti di cemento forati;

1 sacco di miscela preconfezionata per calcestruzzo (in alternativa 1 kg di cemento e 4 kg di sabbia);

1 cazzuola;

1 griglia 70x40cm.

Come costruire facilmente un barbecue in muratura fai da te solido e facile da pulire

Innanzitutto, bisogna creare il telaio o lo stampo per costruire la lastra in calcestruzzo su cui poggerà il barbecue. Per fare ciò bisogna fissare con dei chiodi i listelli di legno sulla tavola. I listelli vanno inchiodati in perpendicolare in modo da creare una sorta di contenitore su cui poi far colare il calcestruzzo.

Una volta realizzato il telaio è il momento di impastare il calcestruzzo. L’impasto non è un’operazione che richiede particolari doti tecniche. Sono sufficienti un recipiente o una bacinella, dell’acqua ed una cazzuola.

Bisogna versare nella bacinella circa metà della miscela preconfezionata per calcestruzzo. A questo punto bisogna aggiungere l’acqua e cominciare a mischiare il composto con la cazzuola. L’acqua va aggiunta poco alla volta finché il composto non risulterà omogeneo e malleabile.

Una volta preparato il calcestruzzo bisogna versarlo nel telaio precedentemente costruito. Bisogna attendere almeno 48h perché si asciughi completamente.

Ecco come assemblare tutti i pezzi

Innanzitutto, su una superficie piana, bisogna costruire la base del barbecue con i blocchetti di cemento. I blocchetti vanno disposti l’uno sull’altro a formare due pile da tre blocchetti cadauna. Queste pile sorreggeranno la lastra in calcestruzzo lungo i lati destro e sinistro. Pertanto, è importante che le due pile combacino con i lati della lastra in calcestruzzo.

Per una maggiore stabilità si consiglia di unire i blocchetti tra loro utilizzando il calcestruzzo rimasto. Una volta creata la base, si può procedere a fissare la lastra in calcestruzzo.

A questo punto non resta che fissare il lato corto dei mattoni sulla lastra. Per fare ciò bisogna utilizzare la miscela per calcestruzzo rimasta. I mattoni vanno disposti su tutti i lati della lastra eccetto su quello frontale.

Una volta asciugato il calcestruzzo, non resta che poggiare la griglia sui mattoni e dedicarsi alle tanto amate grigliate!

