I nostri amici a quattro zampe hanno un’aspettativa di vita decisamente inferiore a noi umani. Quasi nessun cane infatti supera i 20 anni di vita, ma ciò può variare molto in base ad alcuni elementi che analizzeremo insieme. Ovviamente bisogna ricordare che molto dipende anche dal trattamento e dall’alimentazione che i cani ricevono dai loro padroni.

Quali sono quindi i fattori da tenere in considerazione per questo calcolo? Quando diventa adulto un cane? È vero che ogni anno canino corrisponde in realtà a 7 anni umani? Ecco quindi una semplice guida su come contare l’età dei cani in anni umani.

Falsi miti

Prima di tutto bisogna sfatare un mito: non è vero che un anno di vita del cane corrisponde a 7 dei nostri. Questo tipo di calcolo è troppo semplicistico e lascia da parte alcuni fattori molto importanti.

Inoltre il cane raggiunge l’età adulta molto prima di noi esseri umani. Dopo un solo anno di vita infatti il nostro amico ha già il corrispettivo di circa 15-12 anni nostri, in quanto entra molto precocemente nell’età evolutiva. Al compimento di 2 anni i cani sono già l’equivalente dei nostri adulti.

Tuttavia esiste un fattore importantissimo che ancora non abbiamo preso in considerazione e dal quale non si può assolutamente prescindere.

Come contare l’età dei cani in anni umani

L’elemento più importante da analizzare è la taglia del nostro animale. I cani di piccola taglia vivono in media fino ai 16 anni, quelli di grande taglia hanno invece un’aspettativa di vita intorno ai 10 anni. La differenza è certamente molto notevole. Il calcolo degli anni va quindi differenziato in base a questo importantissimo fattore.

I cani di piccola taglia, cioè quelli fino a circa 10kg, al compimento dei 2 anni di vita hanno il corrispettivo dei nostri 24 anni. Da quel momento in poi ogni anno canino può essere calcolato come 4 umani.

I cani di grande taglia, cioè superiori ai 40kg, restano piuttosto giovani per i primi due anni di vita. Ma dopo quella soglia invecchiano velocemente. Un loro anno infatti può arrivare a valere circa 10 dei nostri.

Infine i cani di media taglia, il cui peso è compreso tra i due precedenti, ha valori appunto nella media. Anche loro crescono velocemente i primi due anni, dopodiché ogni compleanno equivale a circa 5-6 anni umani.