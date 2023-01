Se cerchi un posto economico e caldo vicino all’Italia questa meta di gennaio ti stupirà

Il freddo invernale fa venire voglia di scappare e cercare un luogo soleggiato e accogliente. Per fortuna non devi andare così lontano dall’Italia per trovarlo. Infatti, a pochi passi si trova una località paradisiaca che senza spendere troppo ti regalerà una primavera senza fine. Ecco a quale ci riferiamo.

L’inverno potrà anche essere la stagione del Natale, ma il freddo che incombe può diventare davvero insopportabile. Le temperature al di sotto dello zero stimolano a cercare riparo alle terme, o in un posto più tiepido. Forse penserai subito a Cuba o alle Bahamas, ma non devi per forza passare metà della giornata in aereo per trovare la meta ideale. A qualche ora dal Bel Paese, infatti, c’è un’isola che ti farà trascorrere momenti magici in compagnia del sole e del mare cristallino. Si tratta di El Hierro.

Se cerchi un posto economico e caldo vicino all’Italia questo posto farà per te

El Hierro è la destinazione più meridionale delle splendide e indimenticabili isole Canarie, e anche la più piccola. È un lembo di terra lungo appena una cinquantina di chilometri e un concentrato di bellezze naturali al largo della Spagna. Dal 2014 è un geoparco dell’UNESCO e la sua forma ricorda quella di una Y al rovescio. Qui potrai trovare la pace dei sensi e rilassarti, grazie al clima mite dell’arcipelago spagnolo. Anche in questo periodo, le temperature possono aggirarsi tranquillamente sui 20 gradi centigradi. Alla sera fa ovviamente più fresco, ma difficilmente vorrai tornare indietro.

Cosa vedere e cosa fare a El Hierro

Le dimensioni contenute di El Hierro fanno sì che a ogni passo si scopra un panorama nuovo. Si va dal paesaggio vulcanico della parte meridionale dell’isola, fino alle foreste di pini e ai vigneti del Centro e del Nord. Ai lati, invece, spiccano le meravigliose coste di sabbia fine lambite dalle acque dell’Oceano Atlantico. Qui si nascondono calette suggestive e piscine naturali quali Tacoron e Pozo de Las Calcosas.

Se cerchi un posto economico e caldo vicino all’Italia, El Hierro sarà l’alternativa che ti sorprenderà. Le attrazioni e i passatempi di certo non mancano. Potrai percorrere lo splendido Camino de Jinama, che si sviluppa nel centro dell’isola attorno al cratere di El Golfo. O ancora, perdere il fiato dinanzi alla vista che si staglia dal Mirador de Isora, uno dei maggiori punti panoramici presenti. E chi vorrebbe scoprire la cultura locale, potrebbe visitare i suoi centri. Si va dalla capitale Valverde, dall’anima selvaggia, fino ai borghi di El Monacal e Tamaduste. Da quest’ultimo si snoda un interessante itinerario che passa per la costa e conduce per meno di due chilometri a Roque de Las Gaviotas.

Come arrivare dall’Italia

Se vuoi raggiungere El Hierro dall’Italia puoi prendere l’aereo e volare fino alle isole adiacenti. Da Tenerife, Gran Canaria e La Gomera potrai imbarcarti su uno dei traghetti che portano a destinazione o volare grazie alla compagnia locale. Una volta lì ci saranno diverse strutture e hotel pronti ad accoglierti nel migliore dei modi.