Come conservare la farina per evitare che arrivino le farfalle

Se nell’ultimo anno e mezzo pare che noi italiani abbiamo riscoperto la passione per la cucina e la panificazione ci sono molte cose che dobbiamo ancora conoscere. L’arte della panificazione è antica come l’uomo e ha molti segreti e trucchi.

Oggi vediamo in che modo conservare la farina per evitare che arrivino le farfalle.

Come evitare che arrivi la Plodia

Sappiamo che c’è un insetto di nome Plodia Interpunctella che si nutre della farina. Questo animaletto, anche conosciuto come tarma del cibo o della pasta è molto diffuso nelle nostre cucine ma va assolutamente combattuta. Le larve sono di un colore giallognolo mentre le farfalle sono di colore marrone con una chiara fascia beige in alto. Possiamo sospettare la loro presenza se vediamo delle piccolissime ragnatele nel cibo.

La Plodia tende a deporre le uova nei farinacei e nei prodotti dolci. Se capiamo di avere la cucina infestata dalle tarme dobbiamo subito procedere alla rimozione di tutti i cibi e le farine, non c’è nient’altro da fare. Altamente infestanti, questi animali possono essere combattuti con gli appositi prodotti chimici per ucciderli, ma possiamo prevenire il loro arrivo con questo semplice modo.

Basterà conservare la farina non dentro alla propria confezione di carta, ma travasarla ogni volta in un contenitore di plastica o di vetro con chiusura ermetica. In questo modo la carenza di ossigeno impedirà alla bestiolina di sopravvivere e di proliferare e noi eviteremo di buttare via chili di farina.

Questo semplice gesto può salvare le nostre farine e il nostro cibo.

Con questo semplicissimo metodo possiamo impedire che le tarme infestino le nostre farine e avere una cucina sana ed igienica.

