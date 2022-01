L’Epifania è il momento finale delle feste. Da lunedì tutto ritornerà alla normalità, seppure in una condizione che definire normale, con tutto quello che accade quotidianamente a causa del Covid, è abbastanza eufemistico. Le grandi abbuffate natalizie, i regali, i botti di fine anno sono ormai un ricordo. La vita scorre velocemente, i grandi empori commerciali stanno per cambiare veste, passando da quella natalizia a quella carnevalesca. In tutto questo trambusto, rimangono davvero poche certezze.

Una di queste è che difficilmente torneremo al periodo più buio dell’era Covid e quindi potremo comunque organizzare ancora cene e viaggi, pur con doverosa cautela. Se pensiamo alla convivialità, subito ci viene in mente il cibo. Ricette semplici e veloci, ma gustose, per scacciare la malinconia e far tornare il sorriso. A questo proposito ricordiamo questo risotto cremoso delicato saporito e rapido da preparare ideale per una cena tra amici. Si tratta di un primo a base di riso. Adesso ne proporremo un altro, ugualmente semplice, a base di pasta. Stiamo parlando delle penne alla cenere. Andiamo a vederne i pochi e semplici ingredienti.

320 grammi di penne rigate

180 grammi di gorgonzola

100 grammi di olive nere

200 ml di panna da cucina

sale

pepe

Come condire la pasta in maniera veloce gustosa ed economica con olive panna e un ingrediente segreto

Il nome deriva dall’unione tra il nero delle olive e il bianco di panna e gorgonzola. Il grigio cenere che ne scaturisce è il motivo per cui questa ricetta si chiama così. Tritiamo le olive nere denocciolate in maniera molto fine. Volendo potremmo avvalerci di un mixer per farne quasi una crema, ma è preferibile non trasformarle in poltiglia.

Il procedimento è piuttosto semplice perché, mentre mettiamo l’acqua a bollire, ci occuperemo della panna e del gorgonzola. Mettiamo la prima in un tegame, mentre tagliamo il formaggio a pezzotti. Lasciamo cuocere per qualche minuto e amalgamiamo bene con un cucchiaio.

Facciamo saltare la pasta

Dopo che l’acqua sarà bollita, saliamo e cuociamo la pasta. Assecondiamo il tempo di cottura a cui sottrarremo uno o due minuti, perché poi faremo saltare nuovamente la pasta insieme alla panna. Infatti, dopo averla scolata, la rimettiamo nella pentola, versando qualche cucchiaio dell’acqua di cottura e il composto di panna e gorgonzola. Amalgamiamo bene per un paio di minuti e, per ultimo, aggiungiamo il tritato di olive. Una spruzzata di pepe nero e il gioco è fatto.

Ecco come condire la pasta in maniera veloce gustosa ed economica con olive panna e un ingrediente segreto, sarà pronta in pochi minuti. Siamo certi che soddisferà anche i palati più esigenti tra i nostri commensali.