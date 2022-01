Lo strudel che tutti conosciamo è il classico dolce a base di mele, uvetta e pinoli avvolto da una pasta sottilissima, aromatizzato alla cannella e tipico del Trentino. Come per la maggior parte delle ricette della tradizione, però, esistono diverse varianti non solo dolci ma anche salate. È possibile, infatti, con un po’ di fantasia, farcire il rotolo di pasta con numerosi ingredienti, ottenere risultati straordinari e conquistare anche l’ospite più esigente.

Soprattutto durante il periodo autunno-inverno, è consuetudine portare a tavola uno degli alimenti più amati, gustosi e versatili che la stagione offre: i funghi champignon. Che siano freschi, surgelati o secchi sanno portare in tavola sapori raffinati e decisi, in grado di rendere qualsiasi ricetta, anche la più banale, superlativa.

Di seguito vedremo una rivisitazione dello strudel in una versione salata. La ricetta originale, come citato in precedenza, utilizza una pasta molto sottile chiamata pasta strudel o pasta tirata. In questo caso, però, verrà sostituita con la pasta sfoglia per rendere il procedimento più veloce.

Grazie ad ingredienti semplici, abbinati in maniera egregia tra loro, si avrà un piatto squisito e sostanzioso adatto sia a pranzo che a cena. Chi l’ha detto che lo strudel è solo di mele, ecco una ricetta gustosissima con funghi champignon da far venire l’acquolina in bocca. Ma vediamo l’occorrente per la preparazione.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

400 g di funghi champignon;

100 g di pomodori secchi sott’olio;

130 g edamer a fette;

1 scalogno;

olio evo;

timo;

sale;

pepe.

Per guarnire:

1 uovo;

latte;

semi di papavero;

semi di sesamo.

Come preparare la nostra ricetta

Per prima cosa mondare, sbucciare e fare a fettine i funghi. Dopodiché affettare finemente lo scalogno, soffriggerlo in un po’ d’olio, quindi aggiungere i funghi. Unire il timo, salare, pepare e far cuocere per circa 20 minuti mescolando di tanto in tanto.

Successivamente stendere la pasta sfoglia ed adagiare al centro alcune fettine di formaggio, leggermente sovrapposte. Attenzione a lasciare 2 cm dai bordi laterali per permettere la chiusura del rotolo. Disporre ora i funghi e i pomodori spezzettati. Realizzare infine un altro strato di formaggio, funghi e pomodori.

A questo punto, arrotolare delicatamente la sfoglia prendendola da uno dei lati più lunghi e ripiegandola verso l’interno. Sigillare bene i bordi premendoli con le dita e capovolgere il rotolo mettendo la chiusura rivolta verso il basso.

Spennellare la superficie con tuorlo d’uovo e latte e cospargere i semi di papavero e di sesamo. Infornare a 180° per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di cottura, dopo averlo fatto intiepidire per 5 minuti, tagliare a fette e servire.

Un piatto vegetariano semplice e fragrante con un ripieno ricco di pura bontà.