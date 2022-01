Quante volte il tempo è tiranno e ci ritroviamo ad avere i minuti contati anche quando si tratta di preparare da mangiare. In simili occasioni, quando ci viene voglia di un piatto buono e non scontato, ecco una ricetta facile e veloce.

La preparazione di oggi prevede pochi passaggi e un mix speciale di ingredienti. Passiamo all’opera, dunque, un’opera velocissima perché basta il tempo di cottura della pasta per portare a tavola questo piatto originale dai sapori e profumi mediterranei.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti per 4 persone:

400 gr di bavette (usiamo 400 gr di rigatoni, invece, per la gustosa pasta alla carcerata);

4 acciughe sott’olio;

4 cucchiai di granella di pistacchi;

qualche foglia di basilico;

1 arancia;

1/2 limone;

1/2 aglio;

olio evo e sale q.b.

Passiamo alla preparazione veloce di questo piatto di pasta sfizioso

Anzitutto scegliamo il formato di pasta che più ci piace. Noi ad esempio abbiamo proposto un tipo lungo come le bavette, che assomigliano agli spaghetti, ma sono schiacciate ai lati. È un formato di pasta tradizionalmente usato in cucina in Liguria.

Gli spaghetti, invece, li preferiamo quando prepariamo i buonissimi spaghetti alla scarpara.

A questo punto mettiamo sulla fiamma la pentola con l’acqua che saleremo mentre comincia a bollire. Dopo aver calato la pasta, prepareremo il nostro condimento in una manciata si secondi.

Basta il tempo di cottura della pasta per portare a tavola questo piatto originale dai sapori e profumi mediterranei

Spremiamo mezzo limone e una arancia. In un frullatore, versiamo due cucchiai di granella di pistacchi, le foglie di basilico e circa 4 cucchi di olio evo. Aggiungiamo gradualmente il succo di arancia e di limone, fino ad equilibrare il gusto di questo pesto.

In una padella antiaderente facciamo imbiondire mezzo aglio in un cucchiaio di olio, poi aggiungiamo le acciughe. Scoliamo la pasta al dente direttamente nella padella e saltiamola per qualche secondo. Ora spegniamo la fiamma e insaporiamo le bavette con il pesto, finendo con l’altra metà di granella di pistacchi.

Questo piatto dai sapori mediterranei combina al meglio la dolcezza della pasta alla sapidità delle acciughe e all’aroma acido, dolce e profumato degli agrumi. Per bilanciare il tutto, si potrebbe azzardare un abbinamento con un vino rosso di media struttura e intensità. Pensiamo ad esempio a un Valcalepio rosso DOC del bergamasco da vitigni Merlot e Cabernet Sauvignon.

Approfondimento

Nei gelidi giorni della merla questa zuppa economica scalda le ossa più di stufette e termosifoni.