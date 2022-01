Avere una sala giochi in casa è il desiderio di molti, adulti e bambini. Purtroppo gli spazi che abbiamo a disposizione spesso non sono sufficienti e può risultare difficile se non impossibile ritagliare degli angoli per il puro divertimento. Eppure sarebbe la soluzione ottimale per vivere armoniosamente nella nostra casa coniugando necessità e svago.

Soprattutto in questo periodo in cui le uscite sono limitate, le ore di luce ancora poche e le temperature piuttosto basse. Cosa fare? Si potrebbe optare per una scelta non convenzionale, ossia trasformare il soggiorno inserendo come elementi di arredo, dei giocattoli. Sarebbe un modo per assaporare il piacere di stare a casa trovando appagamento nei piccoli gesti quotidiani. Vediamo allora come allestire una sala giochi in casa arredando il living in modo originale

Come creare il contesto ideale per un risultato armonico

Il contesto in cui inserire i giochi dovrebbe avere un carattere neutro con mobili basici a cui dare carattere con l’aggiunta di pochi elementi colorati per un effetto divertente e spiritoso.

Si possono recuperare anche vecchi giocattoli relegati in cantina come il calcio balilla o il ping pong e, dopo un’operazione di restyling, usarli come veri pezzi di arredo. Oppure si possono acquistare scegliendo tonalità vivaci, dal rosso ai colori fluo.

In un ambiente giocoso e felice non può mancare la musica per creare un’atmosfera allegra e frizzante.

Come allestire una sala giochi in casa arredando il living in modo originale

Cosa potremmo inserire per creare un ambiente armonico e divertente?

Si può optare per un set di bocce di resina sintetica e coinvolgere tutta la famiglia in un gioco divertente e rilassante. Oppure impegnare i più piccoli in una battaglia navale, un gioco antico ma sempre coinvolgente. In questo gioco si costruiscono due flotte inserendo pioli in una scacchiera perforata, che si attaccano fino alla sconfitta di una delle due. Ogni giocatore ha una scacchiera e deve cercare di individuare la posizione delle navi avversarie, senza poterle vedere.

Non possono mancare giochi di illusionismo in cui, in veste di mentalista, si tenterà di entrare nella mente degli altri per carpirne i segreti o di predire il futuro con risultati esilaranti. O giochi di abilità come il Mikado costituito da sottili bastoncini in legno che, lasciati cadere alla rinfusa, ogni giocatore dovrà recuperare senza muovere gli altri. Di incerta origine cinese, è un ottimo esercizio di controllo corporeo.

Infine i classici come gli scacchi, il domino o le costruzioni, da usare e da esporre sui mobili per creare un’atmosfera giocosa e godere di momenti di autentica convivialità.