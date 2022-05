Possiamo alleviare i dolori muscolari e delle ossa grazie a questo incredibile rimedio della nonna da fare con un oggetto che tutti abbiamo in casa

A volte, sono dolori che liquidiamo giustificandoli con l’età che avanza. O, come suggerisce qualche vecchio proverbio, come frutto del tempo che sta cambiando. Altre volte, non riusciamo a capirne l’origine, ma li accettiamo, appunto, visto che “dopo la quarantina, un dolore ogni mattina”.

Insomma, prima o poi, tutti dobbiamo fare i conti con questi dolori che colpiscono le ossa come i muscoli. Normale, ad esempio, che capitino dopo una bella corsa, soprattutto se siamo stati fermi per tanto tempo, Questo, perché, magari, andiamo a correre e commettiamo degli errori che poi il fisico ci fa pagare.

Attenzione ai sintomi

A volte, potrebbe capitare di svegliarci con dolori diffusi in tutto il corpo e stanchezza. Sentirsi stanchi e pieni di dolori non è piacevole. Altre volte, i dolori riguardano le articolazioni, ovvero braccia, gambe, ma anche schiena.

E il primo pensiero è rivolto ai rimedi, naturali o della nonna, soprattutto se sono frutto di infiammazioni. Come possiamo alleviare i dolori muscolari e delle ossa? Come suggeriscono anche gli esperti dell’Humanitas, il dolore muscolo-scheletrico, potrebbe passare con il tempo. A volte, basta un poco di riposo della parte colpita, per tornare sani.

Eppure, volendo, le nonne ci insegnano ad utilizzare anche un rimedio insospettabile per alleviare il dolore. Con un oggetto che abbiamo in casa e che usiamo davvero per tante cose a partire dalla lavatrice per ottenere un bucato più morbido. O con la lavastoviglie per ottenere posate più brillanti. Si tratta del foglio di allumino o carta stagnola.

Cosa dovremo fare? Semplicemente, avvolgere la parte che fa male con l’alluminio. Importante è fare in modo che il lato lucido entri a contatto con l’aria colpita. Meglio farlo alla sera, prima di andare a letto. Schiena, braccia, gambe, sciatica, artrite: tutti malanni che potremmo alleviare con la carta stagnola. Grazie anche al calore che produce avvolgendo l’arto.

Altro discorso se i dolori alle ossa, alle articolazioni, a tendini e legamenti o muscolari, diventano cronici. Come spiegano gli esperti, va fatta differenza tra dolore muscolare e articolare. Il primo può essere dovuto a traumi, lesioni, postura scorretta, allenamento. Il secondo succede quando carichiamo troppo l’articolazione ed è localizzato; si fa sentire durante l’esercizio fisico, ma anche a riposo.

Meglio caldo o freddo? Il ghiaccio va preferito per traumi alle ossa, non più di una settimana, 2-3 volte al giorno, mai superiore ai 20 minuti. E mai a contatto diretto con la pelle. Il calore, come la doccia calda, è utile in caso di dolori muscolari, facendoli rilassare e distendere.

Se dovessero, invece, diventare cronici, allora è fondamentale rivolgersi a uno specialista. Continuare a imbottirsi di antidolorifici, infatti, non aiuta certo a risolvere il problema. In ogni caso, gli esperti suggeriscono anche di fare un moderato esercizio fisico. In questo modo, stimoliamo l’organismo a livello muscolare e cardiocircolatorio.

