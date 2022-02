Come comprare mobili gratis o a prezzi stracciati per arredare casa in maniera innovativa ed economica, navigando online

Si fa un gran sacrificio ad acquistare casa o anche solo a locarla. Sicché, dover acquistare anche dei mobili, talvolta, può diventare un’impresa piuttosto ardua. Dopo aver speso tutti i soldi per la casa, quindi, ci chiediamo dove trovare quelli per acquistare il resto. In proposito, molti non sanno che esistono dei modi davvero semplici e veloci per rimediare a questo problema. Ciò, semplicemente andando sul web e cercando sui siti che offrono mobili gratis o a prezzi stracciati. Ci sono, infatti, persone che cedono i propri mobili usati al solo scopo di disfarsene, o che vogliono magari sostituirli.

Questi, quindi, saranno gratis, rimanendo a carico dell’acquirente soltanto le spese di trasporto. In particolare, esistono dei siti web sui quali poter trovare mobili gratuiti, selezionando l’area geografica di riferimento. Sicché, con un po’ di buon gusto e spirito di iniziativa, potremmo trovare ciò che ci serve. Di conseguenza, con un budget minimo si potrà arredare casa, con qualche idea geniale e in modo del tutto innovativo.

Dove trovare i mobili gratuitamente o a prezzi bassissimi

Un primo metodo per risparmiare è andare sul sito Craigslist, attivo in tutto il Mondo. Qui, rinverremo mobili di ogni stile, generalmente usati e gratis o, comunque, a prezzi irrisori. Tuttavia, prima di riempire casa di oggetti presi a caso, potremo decidere di erudirci, se abbiamo tempo a disposizione. Ciò, attraverso corsi gratuiti online di interior design. Inoltre, per capire come comprare mobili gratis o a prezzi stracciati, bisogna anche saper prestare attenzione agli annunci “truffa”.

Vediamo, però, anzitutto, come precedere con la ricerca dei beni. Ebbene, andiamo nella sezione “gratis” del sito web, dove troveremo persone interessate a disfarsi gratuitamente di oggetti di tutti i tipi. Tuttavia, occorre fare attenzione agli “avvisi di riduzione”, per capire dove si trovano gli oggetti da prelevare. Sì, perché può accadere che le persone lascino i beni da prelevare sul marciapiede o accanto alla spazzatura. Inoltre, per scovare eventuali annunci dubbi sul sito, è bene chiedere di incontrare gli inserzionisti in un luogo pubblico.

Come comprare mobili gratis o a prezzi stracciati per arredare casa in maniera innovativa ed economica, navigando online

Altro modo per comprare alle condizioni anzidette, è andare sul sito Kijiji.it, anch’esso operante in tutto il Mondo e simile al primo. Per navigare semplicemente, non serve un account. Sarà necessario registrarsi con una email solo se si vuole utilizzarlo ed accedere ai servizi. Anche qui andremo nella sezione “oggetti gratuiti”, selezionando la propria area geografica. A quel punto, troveremo tutti i tipi di oggetti, compreso l’arredamento che spazia da pianoforti a librerie, ecc. Infine, anche qui, valgono le stesse precauzioni che abbiamo indicato per Craigslist. Quindi, occorrerà:

stare attenti a venditori o acquirenti senza scrupoli;

fare attenzione alle loro intenzioni quando li si incontra personalmente;

tenere d’occhio le truffe.

Lettura consigliata

5 consigli su come fare la spesa in maniera intelligente risparmiando con le app delle offerte